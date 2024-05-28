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黃宣登「歌手」才暴紅 被挖曾「洗白日軍」掀熱議

娛樂新聞組／綜合報導
黃宣近日登上「歌手2024」，受到不少關注。(取材自微博)
黃宣近日登上「歌手2024」，受到不少關注。(取材自微博)

台灣歌手黃宣近日登上綜藝「歌手2024」擔任揭榜歌手，拿下第二名佳績，直接將歌后那英擠到三名之外。但是，才剛剛嘗到暴紅滋味的他，卻被網友翻出曾公開洗白屠殺原住民的日軍，消息一出，引發網友議論。

近日，中國官媒發布反台獨聲明，許多台灣藝人紛紛表態轉發，但有不少人遲未表態，遭到點名，據悉，黃宣也是未轉發聲明的其中之一。

此外，有網友起底，黃宣曾在個人社交平台公開洗白屠殺原住民的日軍，有網友留言，指他這種作為對不起那些犧牲生命捍衛家園的祖輩，結果反被黃宣怒懟，稱自己只是一個唱戲的，別跟他嘰嘰歪歪。還有網友發現，黃宣曾用抽鴉片圖片祝大家新年快樂。

對此，網友紛紛怒批黃宣「太惡劣」、「歷史可以被原諒，但不能被遺忘」，甚至將怒火蔓延到「歌手2024」製播單位湖南電視台，質疑「這種人還能繼續在『歌手』露臉嗎」。

據悉，這不是湖南衛視第一次邀請爭議藝人。涉毒被抓的歌手滿文軍就曾在「我是歌手第二季」復出，而2017年，曾支持港獨的張敬軒，也曾獲邀上「歌手」舞台，最後遭到大批網友抵制後才被除名。

原住民

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