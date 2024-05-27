汪小菲慶祝新婚 發給員工「兩顆喜糖」… 網酸：太小氣了吧

大S前夫汪小菲(右)宣布再婚。(取材自微博)

台灣女星大S 前夫、大陸富商汪小菲 離婚三年宣布再婚，而他的新婚妻子正是台灣美容顧問馬筱梅(Mandy)。汪小菲27日帶著Mandy去上海領證，完成手續後，他曬出結婚證和大鑽戒。當天，不少汪小菲的員工收到了喜糖，卻被網友吐槽「只有兩顆糖太小氣了」。

據了解，不少「麻六記」的員工已經收到老闆汪小菲發的喜糖，而店裡的顧客也有機會吃到喜糖，沾沾喜氣。有網友發現，喜糖是用紅色紙盒包裝，裡面放著2顆糖。有人質疑，「這是不是有些顯寒酸？」、「太小氣了吧」，不過也有網友表示，這只是一個心意，簡單一點沒什麼不好的。

汪小菲25日才在直播中表示，「從下禮拜開始，我也是已婚了」，汪小菲還透露，他與Mandy領證後，將赴台北探望家人，還要跟新婚妻子帶兩個孩子出外度假，打算一家四口慶祝一下。

隨著汪小菲再婚消息曝光，有網友開酸，「到時候離婚了別又說是大S安排的」、「有錢就是好，再渣都有人要」、「恭喜恭喜，有了新家庭，以後別再cue前妻了」。

而張蘭在直播間裡回應兒子汪小菲結婚的事情，則表示，「誰當家不重要，善良最重要，只要是善良，我把這整個家就交給她，我願意」，還說「該尋找下一個幸福的，就一定要尋找」。