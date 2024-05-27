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「歌手」第三戰遭淘汰 海來阿木稱夠幸運

娛樂新聞組／綜合報導
海來阿木在「歌手2024」第三場競演時遭到淘汰。(取材自微博)
海來阿木在「歌手2024」第三場競演時遭到淘汰。(取材自微博)

綜藝節目「歌手2024」第三場競演日前登場，凡希亞依然第一，黃宣拿下第二，那英跌出了前三只拿到第四，而海來阿木則遭到淘汰。海來阿木在受訪時表示，自己能夠走到這一期已經特別幸運。

出生於四川涼山的海來阿木，自從登上「歌手」舞台就備受矚目。他被淘汰後表示，「我能夠走到這一期特別幸運，特別感謝前兩期為我投票的觀眾。我身邊的朋友一直都在問我，你有沒有什麼壓力，我給他們說沒有什麼壓力」。

在首場競演，樂評丁太升稱他的「唱腔太土」，海來阿木回應，「我就是從平民百姓中走出來的，我就是來自這樣的環境，我所表達的也都是真情實感，也許我的音樂不夠高雅，但可能也正是很多人喜歡我的音樂的原因」。

此外，海來阿木日前在微博上發文怒批直播打賞。他表示，自己發新歌時，偶爾還會開個直播向歌迷推薦新歌，但是後來他發現直播打賞真的太快，快到對方點一下幾百上千就沒了，他攔都攔不住，最後索性他就不再開播。

據新快報報導，海來阿木說，他的收入可能比鏡頭背後的大多數人更樂觀一些，不應該靠別人的善良和單純達到竊取的目的；其次，任何不勞而獲的方式都太過負能量，對社會、對自己都沒有實際意義；另外，這是一種乞丐乞討的新套路，比電信詐騙更防不勝防。

其實，海來阿木並不是第一個拒絕直播打賞的明星。 2021年7月29日，劉德華在社交平台直播紀念出道40周年期間，特地關閉了平台的打賞功能。另外，黃渤有次臨時開直播，也關閉打賞功能，並苦口婆心地勸觀眾：現在賺錢都不容易，生活壓力大，有點錢自己買吃的，留著給父母花。其他關閉打賞功能的還有岳雲鵬、孫燕姿等人。

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