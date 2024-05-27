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汪小菲官宣再婚 又當台灣女婿

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲曬出結婚證，Mandy手上的超大鑽戒格外亮眼。(取材自微博)
汪小菲曬出結婚證，Mandy手上的超大鑽戒格外亮眼。(取材自微博)

台灣女星大S前夫、大陸富商汪小菲離婚三年宣布再婚，而他的新婚妻子正是台灣美容顧問馬筱梅(Mandy)。汪小菲還透露，27日將帶著Mandy去上海領證，完成手續。當天，汪小菲果然在社群平台上曬出結婚證，照片裡Mandy手上的超大鑽戒格外亮眼。

汪小菲25日在直播中表示，「從下禮拜開始，我也是已婚了」，汪小菲還透露，他與Mandy領證後，將於30日赴台北探望家人，他要跟新婚妻子帶兩個孩子出外度假，並已預訂了當地的民宿，打算一家四口開心慶祝。

據悉，汪小菲與女友認識不到半年，感情進展神速，求婚成功時，還曬出送給對方的大鑽戒，開心告白「我還是一樣愛台灣，我更愛馬筱梅」，直球告白一度引起網友熱議。

汪小菲曬出結婚證，Mandy手上的超大鑽戒格外亮眼。(取材自微博)
汪小菲曬出結婚證，Mandy手上的超大鑽戒格外亮眼。(取材自微博)

此外，汪小菲母親張蘭近日在直播中透露，孫子因長期曠課被學校退學，汪小菲則回應，「我的孩子是轉學，轉到一個讓他更喜歡的學校、更適合他的學校，希望他在新的學校可以健康成長」，駁斥媽媽張蘭的爆料。

張蘭此舉，也觸怒了前媳婦大S，氣得她發三點聲明闢謠，「孩子在校適應良好，根本不存在被退學的謠言，請張蘭停止造謠、道歉；本人已向北京互聯網法院申請行為禁止令，禁止張蘭繼續對我和孩子實施違法行為；希冀法院、婦聯、網信辦、抖音等單位能夠履行職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為」。

大S前夫汪小菲(右)宣布再婚。(取材自微博)
大S前夫汪小菲(右)宣布再婚。(取材自微博)

汪小菲 大S 抖音

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