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黃軒首扮「社會哥」 被戲暖心設立基金助臨終者

娛樂新聞組／綜合報導
「來福大酒店」講述一個溫情感人的故事。(取材自微博)
「來福大酒店」講述一個溫情感人的故事。(取材自微博)

電影「來福大酒店」日前在廣州舉行廣東優秀電影觀影推介會，導演劉博文攜黃軒、劉洋和張哲華等一眾主演亮相。現場，黃軒直言，自己12歲到19歲期間在廣州成長，度過了自己的青少年時代，「廣州見證了我的成長。」

新快報報導，「來福大酒店」講述了一群普通人在一家「不說歡迎光臨」的酒店（病友之家）上演種種溫情感人的故事。片中，每個角色都性格鮮明，他們因不同的原因相聚在「來福大酒店」，這裡就像是他們的家，是他們相識相知的橋梁，聚在一起就是緣分。即使面對生活中萬般困難與挑戰，大家仍對生活充滿期待，對親情充滿嚮往。片尾字幕「餘生遙遙，請多笑笑」，更是鼓勵著大家，要對生活充滿希望，每個人都是自己的光。

值得一提的是，該片是黃軒和柳岩首次合作的現實題材電影，兩人在形象上都有頗大的突破，一個是霸道、渾身江湖氣的「社會哥」，一個是潑辣不好惹的老闆娘。兩人從彼此看不順眼到敞開心扉，再到一起面對所有困難。

映後，眾主創與羊城觀眾互動。導演劉博文分享創作這部電影的初心，「所有人都沒有辦法直接地觸及彼岸，沒有人知道離世後是怎麼樣，大家只能把握好當下的每一分，然後帶著笑和希望，先去肯定和認可自己，高效地過好接下來的每一秒。

黃軒也笑言，他喜歡主角的反差感，以及電影裡人與人之間有溫度的情感。他透露，自己是跟爺爺奶奶一起長大，陪伴著他們離開這個世界。在爺爺奶奶離開後，黃軒一直在想能為這些老人做些什麼，受到這部電影的鼓舞，於是他選擇在拍攝電影途中和團隊做一個小的基金叫36度，去幫助一些臨終的患者。

根據黃軒介紹，36度寓意著這是人正常的溫度，也代表著深度、廣度和寬度，希望這個基金能有一個維度存在於過去和未來，「這是這部電影帶給我的『刺激』，並且把念頭化作行動。」

同時，此番來到廣州，黃軒坦言非常開心，自己對廣州感情深厚，他在12歲到19歲期間在廣州成長，度過了自己的青少年時代。在跟現場觀眾打招呼時，他還給大家大秀粵語。另外兩位主演劉洋和張哲華也表示，這是一次美妙有溫度的拍攝，雖然大家都是第一次合作，但很開心。劉洋更表示，自己對廣州的美食情有獨鍾，張哲華則笑言，時下的廣州氣溫和濕度讓人非常舒適。

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