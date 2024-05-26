「慶餘年2」男星假戲真做爆熱戀 當眾抓胸挨轟猥瑣

「慶餘年2」言冰雲由吳幸鍵飾演。(取材自微博)

近期超火紅戲劇「慶餘年2」總播放量已經突破165億大關，其中飾演「言冰雲」的吳幸鍵被爆出與過去曾合作「故鄉，別來無恙」的女星史策假戲真做，兩人更被狗仔拍到一起走出機場時，兩人互動非常親密，他吳幸鍵一手從後繞過她肩膀垂在史策胸前，還當眾撥開她外套，手伸進她外套裡面捏了一下她的胸部，讓女方粉絲直批：「好猥瑣」。

「慶餘年」中的「言冰雲」一角由肖戰換成吳幸鍵，褒貶不一，吳在劇中不斷抿嘴，讓人出戲，演技被詬病，不少網友覺得肖戰就算演技被吐槽，至少是「好看的木頭」。

綜合媒體報導，狗仔「攝影劉大錘」爆料吳幸鍵與史策日前相約機場碰面，一見到對方時，吳幸鍵就立刻伸手熱情勾肩，並將手伸進女方外衣內抓胸，接者小倆口也一同返回飯店。吳幸鍵因「慶餘年2」知名度大開，在機場被路人認出請求合影，也大方合影。