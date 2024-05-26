唐嫣新戲男主角成台灣男神之爭 趙又廷贏了霍建華

唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

因與胡歌 搭檔演出由王家衛執導的電視劇「繁花 」，現年40歲的唐嫣重回85花頂流之列。近日她接下都會愛情新劇「獨身女人」，男主角成了台灣男神之爭，外傳曾鎖定與她合作「仙劍三」、「歡喜俏姻緣」的霍建華，最終卻由趙又廷 出任。

「繁花」開播後掀起一股風潮，除了男主角胡歌受到關注，讓三大女主角之一的唐嫣沉寂已久的事業再度風生水起，被盛讚登上演藝生涯巔峰，成為「85花」之冠。唐嫣受訪時曾透露，為角色「汪小姐」三年來只接這部戲。在談到為「繁花」消失的三年時間，她也表示完全不後悔，即使再來三年自己也享受其中。

「繁花」當初釋出預告時，唐嫣曾經不被看好，所有人都認為她這次又要當花瓶，沒想到「汪小姐」這個角色讓她擺脫「傻白甜」，成功打贏翻身仗。