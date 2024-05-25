時隔18年再執導 張國立沒想過要退休

年近70歲的張國立從沒想過要退休。(取材自微博)

由張國立執導，范偉、周冬雨主演的電影「朝雲暮雨」，改編自真實故事「穿婚紗的殺人少女」，重執導筒的張國立覺得，這是一個久違的現實題材，兩個角色都不是絕對的好人和壞人，他想呈現的是真實的生活、真實的人性，就像影片結尾兩位主角各懷念，但都抵不過人生無常。

新京報報導，該片講述范偉飾演的刑滿釋放人員老秦服刑27年後出獄，只想娶妻生子，開啟新的人生，卻意外結識周冬雨飾演、同樣剛出獄的女孩常娟。正如電影海報上的那一句──他求子，她求財，「同是天涯淪落人」的兩人開始了一段各懷目的的利益婚姻。

年近70歲的張國立，這些年一直保持著密集的工作狀態，始終活躍在電影、電視劇、話劇及大型晚會節目中，精力充沛。他覺得人不能與時代脫節，要時刻保持著學習的狀態，「我沒有一刻想過退休 生活」。

上一次張國立以電影導演身分出現在大銀幕上，還是18年前電影「第601通電話」上映時。張國立的老師是「頑主」導演米家山，在上世紀80年代，張國立當過米家山的助理導演、副導演、執行導演、聯合導演等。 1993年他在北影廠執導了自己的首部電影作品「闖入者」。

報導提到，能夠找到范偉和周冬雨來出演故事中的兩個角色，對張國立來說是一件特別幸福的事。 「初期選演員時，一般會選幾個，萬一人家來不了，還有個備選」，但這部戲中的兩位演員都是唯一人選，且兩人看完劇本都很喜歡。

張國立和范偉、周冬雨之前都以演員身分有過合作，但都沒有太多對手戲。這次換了種身分合作，讓張國立有了不一樣的感受。

報導說，今年5月，張國立格外忙碌。除了其執導的電影「朝雲暮雨」上映外，他和王剛、張鐵林「鐵三角」合作的都市情感劇「老傢伙」開播；由他執導，全外國演員、全中文對白的「肖申克的救贖」中文版話劇在成都開啟第二輪巡迴演唱會。

其實不光這個5月，忙碌一直是張國立的工作常態。去年，他主演的「堅如磐石」、「我爸沒說的那件事」、「普通男女」三部院線電影上映，還有一部網劇「迴響」上線開播。

身邊人有時也提醒他：不要什麼都做，還是要注意身體。原來他想的是，歲數大一點兒後，就盡量減少工作，但恰恰事兒又特別多。他覺得可能這也是一種生活狀態。 「我沒有一刻想過退休生活。我不知道退休應該怎麼樣，是寫字兒、學畫兒、旅行拍照，還是怎麼著。現在還沒去設計，基本上順其自然，都是事兒來找我」。張國立說。