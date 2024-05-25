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龔俊裸身秀冰塊盒腹肌 帶旺楊冪力壓慶餘年

娛樂新聞組／綜合報導
龔俊的肌肉成為觀眾的焦點。(取材自微博)
龔俊的肌肉成為觀眾的焦點。(取材自微博)

楊冪的狐妖媚力無法擋。她與龔俊合演的奇幻古裝劇「狐妖小紅娘月紅篇」24日開播，雖然負評不少，但也立即在貓眼戲劇熱度榜上超越「慶餘年」第二季登冠，戲中男主角龔俊上空練功露出「冰塊盒腹肌」更秒登熱搜。

楊冪在「狐妖小紅娘月紅篇」上演狐妖與人類的愛情故事。（取材自微博）
楊冪在「狐妖小紅娘月紅篇」上演狐妖與人類的愛情故事。（取材自微博）

綜合媒體報導，「狐妖小紅娘月紅篇」改編自超人氣動漫，首播釋出4集，不少動漫粉絲嘆「追劇看得尷尬不已」，指劇情增加很多無聊的橋段，魔改了男女主角的互動，並指走的還是常見的仙俠古偶劇套路，特效不夠精緻、劇情幼稚。

「狐妖小紅娘月紅篇」雖然負評居多，但龔俊在劇中上空練功打秀「冰塊盒腹肌」引起熱烈討論，「龔俊肌肉」更登上熱搜，龔俊也曾在受訪時提到「我身材可以啊！專門拍了一場練功的戲，可以期待一下。」沒想到開播即巔峰，讓觀眾大飽眼福。

龔俊的肌肉成為觀眾的焦點，「是如何做到塊塊分明？」「這樣的身材有在漫畫裡見過」「穿衣顯瘦、脫衣有肉」。不僅外表備受熱議，龔俊在此部戲中靈動、活潑的演技也大受讚譽，那份自然的少年感讓「東方月初」一角被觀眾喜愛，觀眾紛紛表示「如果賣萌可以換錢，那月初已是塗山首富」一波花式誇讚讓龔俊相當害羞。

黃志瑋相隔多年再度演出。(圖／iQIYI國際站提供)
黃志瑋相隔多年再度演出。(圖／iQIYI國際站提供)

台灣男星黃志瑋在「狐妖小紅娘月紅篇」中飾演反派金人鳳。戲外他在社群上對楊冪開玩笑說「老朋友了，切磋一下」，原來兩人在2009年「仙劍奇俠傳3」中就曾以雪見和魔尊重樓的身分交過手，相隔15年「狐妖小紅娘月紅篇」中又再次碰上，引來網友關注表示「讓我們來看看戰力成長多少？」「是不是太低估紅紅了？還以為是雪見」「你贏得了雪見卻贏不了紅紅啦？」時空和角色交錯下讓演員和觀眾都備感親切。

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