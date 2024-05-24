管虎新作「狗陣」人與狗相互救贖 彭于晏演技揪心

彭于晏在片中與黑狗抱團取暖。（取材自微博）

中國導演管虎坎城入圍 新作「狗陣」近日曝光定檔預告及海報，宣布將於6月中旬上映。片中，彭于晏與黑狗抱團取暖，互相救贖，一人一狗將在命運和時代的困境下重燃鬥志。

新快報報導，電影「狗陣」是管虎導演最新的寫實主義力作，影片講述了在十餘年前的西北小鎮，剛出獄的二郎（彭于晏飾）重歸故土，面對偏見，面對防備，他不知該如何開啟新生活。迫於生計加入打狗隊後，二郎拯救了一隻流浪黑狗，他也在和黑狗的相處中獲得了再次上路的勇氣。生命在黑暗中的綻放更凶猛有力，一人一狗在互相救贖中，擁抱著彼此的新生。

「狗陣」是管虎極具個人表達的一部作者電影，管虎曾坦言，「這是最酣暢淋漓的一次拍攝。」這也是繼高分口碑電影「鬥牛」後，管虎時隔15年再次以人和動物為主角的一部作品，雖然動物演員有很重的戲分，但不同於萌寵類電影，「狗陣」表現的是兩個生命的碰撞與救贖，是洶湧不息的生命力帶來的力量與希望。在電影中特別演出的賈樟柯導演也表示，「非常喜歡劇本裡呈現的氛圍和鮮活的人物。」劇組看過管虎試拍的影片開頭後，賈樟柯直言，「特別震撼，相信這會是一部傑作」。

據報導，彭于晏這次新角色也讓人出乎意料，他完全融入了偏僻邊緣的西北小鎮，散發著頹喪與野性並存的魅力。二郎與彭于晏以往的角色形象有極大反差，在表演上也是一次顛覆性的突破與挑戰，彭于晏表示，這是一次前所未有的拍攝體驗。在彭于晏看來，二郎是個「失語的人」，剛出獄的他不被接納，沉默是他的自我保護機制。所以彭于晏台詞很少，需要大量用眼神和肢體細節來表現人物，黝黑的膚色、微駝的背脊、淡漠呆滯的眼神，在人群中不知所措的狀態，讓人揪心又心疼。

報導稱，電影中，一個住過監獄 的「名人」，一隻被通緝 的「狂犬病」流浪狗，二郎與黑狗的命運冥冥之中交織在一起。二郎把黑狗從打狗隊的牢籠裡拯救出來，黑狗也把二郎從無所依託的孤獨中拯救出來。格格不入的一人一狗抱團取暖，獲得了再上路的勇氣。戲外，彭于晏也與黑狗結下了深厚的情誼，不僅提前進組與狗演員一起訓練，還在殺青後收養了黑狗，一人一狗的故事延續到現實。