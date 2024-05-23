蔡徐坤任義大利品牌大使 外媒報導竟提性醜聞

蔡徐坤出任義大利精品VERSACE全球品牌大使。（取材自微博）

男星蔡徐坤 2017年在選秀節目「偶像練習生」出道，便一直擁有高人氣，自去年6月底被爆出一夜情、叫女方墮胎 等負面傳聞後，打破過去自愛、專注事業的正面形象。日前義大利 精品VERSACE宣布，蔡徐坤出任品牌全球品牌大使，而由蔡徐坤演繹的2024年早秋系列形象照也一並釋出，卻沒想到在外媒的報導中，居然出現了「不當性行為爭議」的報導。

蔡徐坤擁有亮麗外型及堅強實力的他，有著不少死忠粉絲，不過遭狗仔爆出有一夜情，且媽媽要求圈外女性C女墮胎，讓他的演藝形象重創。如今沉寂半年多，無預警宣布成為品牌大使。

VERSACE認為，身兼歌手、原創音樂製作人、音樂影片導演等身分的蔡徐坤，在音樂作品中創意結合節奏、藍調嘻哈、靈魂和流行搖滾等音樂風格，大膽前衛以及出眾才華，恰好呼應了品牌支持的大膽創意社群。

不過，外媒在報導此新聞時候，卻在引言部分，就提及了去年蔡徐坤的爭議行為，結果引發了粉絲不滿，讓引言也補上了「指控已經被否認」，不過依舊有粉絲堅持一開始就是惡意P圖，但在X上轉發的文中，可以看出一開始確實就有提及性爭議部分。