汪峰認愛百萬網紅 前女友狂酸：再怎麼著也是我妹

汪峰（左圖）認愛百萬抖音網紅森林北（李巧）。（取材自微博）

中國大陸歌手汪峰去年10月無預警宣布與女星章子怡離婚，結束八年婚姻，而近期汪峰則傳出與一名百萬抖音 網紅森林北（李巧）相戀，日昨汪峰突然發文認愛。對此，汪峰先前的女友葛薈婕則出面對女方嗆聲。

汪峰日昨出面官宣戀情，甚至戀情還登上微博 熱搜榜屹立不搖，有網友還列出汪峰過去的感情時間線，發現他從第一任老婆至今，已經結過三次婚，還有個未婚生子的女友葛薈婕。

汪峰離婚，他的舊愛葛薈婕（圖）受訪時表示「不痛不癢」。（取材自微博）

汪峰的前女友葛薈婕則忍不住在小紅書 回應：「森林北，她愛怎麼喜歡老汪那是她的事，那再怎麼著，也是我妹」，此話一出，有網友反問她何必出面蹭熱度，她事後則在直播間回應：「老汪的流量該蹭還是得蹭，蹭完流量賺好錢給孩子花，因為現在他孩子也挺多的，不知道他還有沒有下一個孩子。」她更提到，不知道到時候汪峰的錢要怎麼分，他也沒怎麼分給她過，認為「他應該多分點給我女兒」。

影片一出，網友們紛紛留言說：「汪峰有魅力？哈哈，那是他的本事」、「總有女人不信邪」、「為什麼這麼美能看上長那樣的汪峰」。此外，有網友更出面爆料，當年汪峰與章子怡官宣離婚時，葛薈婕在直播間說話有近20萬人觀看，而這次葛薈婕出面提到汪峰官宣一事，可惜只剩下4000人觀看，網友忍不住消遣森林北沒看頭。

而汪峰現任女友「森林北」李巧也在個人社交帳號發長視頻，回應先前質疑她不是90後的傳聞，稱自己今年34歲，由此推算她出生於1990年。她也坦誠表示，在認識汪峰前是離婚帶娃的單親媽媽，從未整容。

談到與汪峰相識的過程，「森林北」表示，兩人是在去年10月的一次探討會上認識的，並於今年初正式交往。她也誇贊汪峰是個溫暖真實的人，身上的許多優點都是自己曾經沒有想到的。