林志玲前男友 47歲真面目曝光…網：真的是不太上相

言承旭臉上出現些許小瑕疵，不過年近半百的狀態還是十分令人驚豔。（取材自小紅書）

台灣名模林志玲 的前男友、男星言承旭近日受邀出席活動，一系列未精修「生圖」在網路曝光，與他平常分享在社群平台的帥照有些許落差，掀起網友熱烈討論，有人指「妝太濃變紅唇阿嬤」、「他真的是不太上相，真人真的很帥」。

47歲的言承旭日前身穿全白西裝，頂著一頭微捲日系棕髮，整體造型宛如白馬王子。但有網友在社群平台PO出未經修圖的近照，在自然光下的言承旭，不如棚拍攝影的膚色那般透亮，臉蛋紋路更是明顯不少，讓原PO忍不住感嘆「這才是年近50的言承旭」。

言承旭日前以全白套裝出席活動，帥氣模樣簡直是白馬王子。(取材自微博)

言承旭未經修圖的直出臉蛋在網路曝光之後，馬上吸引粉絲關注，不少網友見到他的模樣雖然與平時發布照片有所落差，但依然是實打實「帥哥一枚」，紛紛留言感嘆：「看著30出頭，很牛了」、「比我爹大兩歲，我看上去比他大兩歲」、「很多人用美言習慣了，不知道自己原相機啥樣了，這個狀態真的很強了」、「50歲，這樣已經很棒了」、「髮型配不上他。」、「相當好了，髮型有點拖後腿」、「妝太濃，慘變紅唇阿嬤」。

言承旭2000年起開始拍攝電視劇，從「麻辣鮮師」暴龍嶄露頭角，緊接著演出「流星花園」F4道明寺讓他在亞洲大紅，成為不少粉絲心中的最帥男神，年近半百的言承旭，依舊積極經營自己的演藝事業，不時透過社群發文與粉絲互動。

林志玲的老公AKIRA日前傳出也要進軍中國，甚至出現在男團真人秀「披荊斬棘4」（披荊斬棘的哥哥）參演名單上；因為「披荊斬棘」以往都會找前幾季的學長助陣，外界猜測第一季成員、也就是林志玲的前男友言承旭有望出席，AKIRA跟言承旭是否同台備受關注。