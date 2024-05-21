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楊洋被爆與喬欣差點公開戀情 前女友還有張天愛

娛樂新聞組／綜合報導
楊洋和喬欣疑似戀愛的消息曾被傳得沸沸揚揚。（取材自微博）
楊洋和喬欣疑似戀愛的消息曾被傳得沸沸揚揚。（取材自微博）

一位自稱是「歡樂頌」女星喬欣前助理的網友，20日在朋友圈曬出疑似喬欣與楊洋的聊天紀錄，內容精采。這位前助理稱，楊洋和喬欣差點公開戀情；楊洋跟喬欣交往前，跟張天愛在一起過，喬欣還吃過張天愛的醋。

根據喬欣前助理鄭凱丹的截圖，楊洋和喬欣在2019年5月9日差點公開戀情，而且楊洋2018年3月22日到2019年5月9日期間所有女友視角的照片都是喬欣拍的。

此外，鄭凱丹還曝光楊洋另一個前女友是「太子妃升職記」女星張天愛。喬欣發現楊洋點讚張天愛朋友圈，發微信質問他為什麼跟前女友聯絡。楊洋回她「不能老死不相往來吧，你不是也會和前男友聊天」。不過鄭凱丹另一個截圖稱，張天愛的最愛是男星徐開騁。

鄭凱丹的截圖裡，喬欣說傷她最深的是楊洋，卻反被楊洋說：「其實我不懂，我怎麼了？」

搜狐娛樂稱，2019年2月，曾有網友在倫敦偶遇楊洋與喬欣逛超市，兩人因此傳出緋聞。當時喬欣社交帳號小號也被曝光，她曾說自己與17歲時喜歡的男生在一起了，並記錄了很多戀愛心事。

當時有楊洋的前粉絲出面爆料，楊洋在與喬欣被拍到的當下，就火速提出分手。

楊洋和喬欣疑似戀愛的消息曾被傳得沸沸揚揚。（取材自微博）
楊洋和喬欣疑似戀愛的消息曾被傳得沸沸揚揚。（取材自微博）

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