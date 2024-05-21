「九龍城寨」伍允龍卑鄙樣子 導演誇讚：非常搶戲

伍允龍在「九龍城寨之圍城」反派演出十分搶眼。(取材自臉書)

香港 最新票房大片「九龍城寨之圍城」在華人區反應熱烈，於坎城影展的「午夜展映」單元放映後，也得到相當正面的迴響，導演鄭保瑞開心之餘，亦透露片子拍攝過程碰到難以想像的困境，包括全片最主要的城寨場景，因為當年內部治安混亂，宛如化外之地，除非原本就住在那兒，否則一般人很少會進去，他的父執輩也是沒什麼人去過，那怎麼能將內部重現？原來在拆除前有不少日本 人進去一探究竟、意外留下歷史紀錄。

城寨內部的資料找齊了，要搭建出來又碰上另一困難，就是香港影視界搭建場景的老師傅幾乎沒什麼人了，在中國的工作機會比較多，很多人都跑過去。其實不只搭建場景的師傅，外界以為港片最強的就是武術指導，結果是連他們都面臨斷層，這次為了拍「九龍城寨之圍城」，還得特別去中國、日本、南韓徵調人手過來，好在他在選角時就鎖定平常有在鍛練、身手敏捷靈活的演員，總算在一番演練下，做得有模有樣，打戲氣勢十足。