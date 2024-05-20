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發視頻談「胖貓事件」 這個女星被罵爆：吃人血饅頭…

娛樂新聞組／即時報導
趙櫻子曬出坎城影展走紅毯的照片，網友卻要她為「胖貓事件」的發言道歉。(取材自微博)
趙櫻子曬出坎城影展走紅毯的照片，網友卻要她為「胖貓事件」的發言道歉。(取材自微博)

曾參演過「長安諾」、「倚天屠龍記」等劇的大陸女星趙櫻子，自從參加「乘風破浪的姐姐」第三季後人氣大開。近日，她在個人社群平台曬出坎城影展走紅毯照片，卻遭網友吐槽，要她為「胖貓事件」的發言道歉。

21歲中國知名陪玩「胖貓」不久前爆出輕生事件，傳因為被交往2年的27歲女友譚竹榨乾後分手，跳江尋短，事後女方發布道歉影片，遭質疑AI生成，在網路引發熱議。趙櫻子也發視頻談「胖貓事件」，還說「她自以為手段高明，不過是他心甘情願，辜負真心的人真的該吞一萬根針」、 「祝純愛戰士一路走好」。

19日，警方通報胖貓與譚竹事件，稱譚某未以戀愛為名騙取胖貓財物，而是胖貓姐姐劉某操縱輿論。消息一出，網友紛紛要求趙櫻子給胖貓的前女友譚竹道歉。有網友說，「趙櫻子這不就是透過大眾影響力網暴素人嗎？之前哭訴說別人詆毀她，結果自己為了蹭熱度，選擇做這種事情」。

還有人說，「公眾人物不知全貌隨意點評站隊，真的很困惑」、「引導輿論的明星，封鎖吧」、「別再吃人血饅頭」，網友並呼籲趙櫻子出面道歉。

據悉，趙櫻子雖然戲劇作品多，卻沒有一部真的代表作，參加「浪姐3」後，卻被罵到黑紅。

她還曾經在綜藝節目中，以「迪冪孟扎」自比迪麗熱巴楊冪、孟子義、古力娜扎四大女神，卻遭到大咖前輩無情吐槽，場面一度很尷尬。

迪麗熱巴 楊冪 坎城影展

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