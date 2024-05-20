我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

三度當爸？郭富城：我自己都不知道

娛樂新聞組／綜合報導
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

香港天王郭富城又要當爸了？近日，「天王嫂」方媛被拍到和朋友聚餐，略微發福的身材加上變大的鼻頭，讓不少網友瘋狂猜測她懷孕了。面對三胎傳聞，郭富城在受訪時否認，還說「我自己都不知道為什麼」。

方媛近日與閨密外出聚餐的照片流出，只見她罕見化了淡妝、一身休閒，和以往的時尚風格判若兩人。另有眼尖網友發現，方媛身材略微發福，而且鼻頭疑似變圓了，於是紛紛猜測，她是不是懷上三胎了？

對此，方媛本人沒有回應，反而是郭富城在受訪問時，否認將要再度當爸的傳聞。

郭富城說，自己也不知道方媛懷孕的事情，由於工作原因，平時很少能夠長時間待在家裡，若妻子懷孕了，他肯定是知道的。被追問是否打算再追生寶寶？郭富城表示自己一向順其自然，生兩個女兒時是順其自然，若將來再生小孩，也是順其自然。

郭富城還提到，自己很心疼方媛，因為她不但要忙事業，還要照顧孩子，但看到妻子對生活的動力，也讓他瞬間充滿活力。

不過，有網友質疑媒體故意斷章取義，節錄「不在家不知道老婆懷三胎」，引人誤解，「散發八卦味」、「歪樓了」，但看完整個訪談，才知道不是這個意思。

據了解，郭富城近期在內地連辦好幾場個人演唱會，可說是行程滿檔，十分忙碌，但58歲的他在舞台上依舊活力四射。

方媛近日與閨密聚餐，被指有懷孕的跡象。(取材自微博)
方媛近日與閨密聚餐，被指有懷孕的跡象。(取材自微博)

香港

上一則

Netflix韓劇「The 8 Show」柳俊烈眼睛硬撐開、自嘲太小

下一則

潔咪葛茲當不成大牌 卻比阿湯、泰勒絲有錢

延伸閱讀

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓
墓地風水真的旺丁？他做了這個 當月有外孫

墓地風水真的旺丁？他做了這個 當月有外孫
小賈要當爸爸了… 老婆海莉穿白紗挺孕肚 被爆懷孕6個月

小賈要當爸爸了… 老婆海莉穿白紗挺孕肚 被爆懷孕6個月
懷孕可以泡溫泉、喝咖啡？婦科醫一次解惑4大迷思

懷孕可以泡溫泉、喝咖啡？婦科醫一次解惑4大迷思

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
馮紹峰在運動會上充當兒子的「人肉椅子」。(取材自微博)

馮紹峰母親節發「三個愛心+三朵玫瑰花」 網猜：有這個意思…

2024-05-12 22:28

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲