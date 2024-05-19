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馬天宇開玩笑翻車？辣評凡希亞反被網友酸

娛樂新聞組／綜合報導
馬天宇辣評「歌手」登上熱搜。(取材自微博)
馬天宇辣評「歌手」登上熱搜。(取材自微博)

中國歌唱競演節目「歌手2024」自開播後話題不斷，連帶培養出了一票樂壇段子手，就連常年不發文的男星馬天宇，也在個人社群平台上發出「到底是歲數小，下手沒輕沒重的」13個字評價，卻意外掀起熱議。

今年23歲、出生於摩洛哥的加拿大歌手凡希亞(Faouzia)，在第二集「歌手」中，以深厚唱功再次穩坐榜首，她在賽後的感言中謙遜表示，「很感激這次競演能拿到第一名，非常感謝大家的支持和喜愛」。她的率真也贏得網友青睞，被封為「歌手2024」的「小孩姐」。

就在各種聲音不斷時，馬天宇發文寫道，「到底是歲數小，下手沒輕沒重的」，並配上凡希亞照片，看似一句玩笑話卻衝上了熱搜，標題為「馬天宇辣評歌手」。

據悉，馬天宇當年在「加油好男兒」獲得全國總決賽第六名出道，至今共發行三張唱片、兩張EP唱片，曾唱紅「該死的溫柔」。之後朝向影視業發展，演過「涼生，我們可不可以不憂傷」、「我的莫格利男孩」、「你好，安怡」等劇。

馬天宇對凡希亞的點評，引發熱議，有網友覺得馬天宇是為了蹭熱度，「自己唱的不定怎麼樣，你行你來」、「公眾人物說話沒輕沒重的」、「現在罵人可真高級啊」、「你該這樣安慰那英」，但也有人覺得馬天宇就是玩梗而已，大家不必太嚴苛。

加拿大歌手凡希亞展現好歌喉。(取材自微博)
加拿大歌手凡希亞展現好歌喉。(取材自微博)

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