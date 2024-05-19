我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

為何大家討厭楊丞琳？網友點3主因：自信過頭

娛樂新聞組／綜合報導
有位網友提問，楊丞琳被討厭的原因。(取材自微博)
有位網友提問，楊丞琳被討厭的原因。(取材自微博)

歌手楊丞琳先前曾因「吃不起海鮮」、「小阿妹」、「河南人愛騙人」等發言惹怒不少網友，日前她出戰「歌手2024」表現不佳又再度成為話題。有網友發文詢問「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」引起廣大網友熱議，網友也精闢列出三大主因，認為她是自信過頭，引起反感。

有位網友發文好奇詢問「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」表示自己滿喜歡楊丞琳，但最近只要有她的新聞就會被嘲笑，她認為楊丞琳願意多方面嘗試，而且為自己的粉絲負責，可以算是一個很認真努力的藝人，不太理解台灣人為什麼要這麼咄咄逼人？

不少網友認為要歸咎於她太過自信、回踩台灣還有揚長避短。有網友認為，楊丞琳一直強調「想證明自己」，「當非楊的受眾群並不是這麼了解楊丞琳時，這種想要證明自己的話，就會變成有種『我做了這麼多，所以你們一定要為我的努力買單』的感覺，而這樣情緒傳遞的方式，對觀眾而言並不那麼舒服。」

另外也有網友以女團(G)I-DLE台灣成員舒華為例，「舒華如果回台灣上節目，批評南韓食物多難吃，韓網會不會放過他」。也有網友認為她「舞蹈實力65分，卻去上舞蹈實力平均要80分以上的節目。歌唱實力75分，卻去上歌唱實力平均90分的節目」。

也有網友挖出她過去曾無禮打斷別人發言，主持人當時問程瀟幾歲開始學舞？對方答到一半時，楊丞琳便打斷提自己的學舞經歷並接著講自己的事。其他還包括：「海鮮就不提了，一直強調用的是跟阿妹同款唱功，在自抬身價什麼東西？」、「舞跳的很難看、過度有自信、然後對台灣陰陽怪氣」、「態度+很多言論的問題」。

楊丞琳 河南 華為

上一則

裘莉不肯停戰 小布新戀情蒙上陰影？

下一則

艾瑪史東坎城紅毯秀深Ｖ 辣不過「慾望師奶」

延伸閱讀

南韓瘋超臭「生醃魟魚」過來人：我吃不下那塊尿味橡皮

南韓瘋超臭「生醃魟魚」過來人：我吃不下那塊尿味橡皮
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
楊丞琳「歌手」吃螺絲又忘詞慘遭淘汰 汪蘇瀧被吐槽難聽

楊丞琳「歌手」吃螺絲又忘詞慘遭淘汰 汪蘇瀧被吐槽難聽
「歌手」汪蘇瀧被吐槽「難聽」那英也被虧「守不住了」

「歌手」汪蘇瀧被吐槽「難聽」那英也被虧「守不住了」

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40

超人氣

更多 >
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中

滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中