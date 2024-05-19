為何大家討厭楊丞琳？網友點3主因：自信過頭

有位網友提問，楊丞琳被討厭的原因。(取材自微博)

歌手楊丞琳 先前曾因「吃不起海鮮」、「小阿妹」、「河南 人愛騙人」等發言惹怒不少網友，日前她出戰「歌手2024」表現不佳又再度成為話題。有網友發文詢問「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」引起廣大網友熱議，網友也精闢列出三大主因，認為她是自信過頭，引起反感。

有位網友發文好奇詢問「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」表示自己滿喜歡楊丞琳，但最近只要有她的新聞就會被嘲笑，她認為楊丞琳願意多方面嘗試，而且為自己的粉絲負責，可以算是一個很認真努力的藝人，不太理解台灣人為什麼要這麼咄咄逼人？

不少網友認為要歸咎於她太過自信、回踩台灣還有揚長避短。有網友認為，楊丞琳一直強調「想證明自己」，「當非楊的受眾群並不是這麼了解楊丞琳時，這種想要證明自己的話，就會變成有種『我做了這麼多，所以你們一定要為我的努力買單』的感覺，而這樣情緒傳遞的方式，對觀眾而言並不那麼舒服。」

另外也有網友以女團(G)I-DLE台灣成員舒華為 例，「舒華如果回台灣上節目，批評南韓食物多難吃，韓網會不會放過他」。也有網友認為她「舞蹈實力65分，卻去上舞蹈實力平均要80分以上的節目。歌唱實力75分，卻去上歌唱實力平均90分的節目」。

也有網友挖出她過去曾無禮打斷別人發言，主持人當時問程瀟幾歲開始學舞？對方答到一半時，楊丞琳便打斷提自己的學舞經歷並接著講自己的事。其他還包括：「海鮮就不提了，一直強調用的是跟阿妹同款唱功，在自抬身價什麼東西？」、「舞跳的很難看、過度有自信、然後對台灣陰陽怪氣」、「態度+很多言論的問題」。