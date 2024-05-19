郭書瑤「乘風」淘汰 遺憾沒穿古裝唱跳

郭書瑤在「乘風2024」表現不錯卻被淘汰。(取材自微博)

台灣女星郭書瑤陸綜參加「乘風2024」止步於第二次公演，和Yamy郭穎、靳夢佳、吳恙一起遭淘汰，不少網友為她叫屈，認為她表現勝過周揚青 、范湉湉等人，郭書瑤也抒發心聲：「覺得有點可惜的是，沒和其他姐姐合作相處到，留下了一個很大的遺憾是，沒有嘗試國風舞台，好想穿古裝唱跳啊！」

郭書瑤身為這季台灣五名女星代表，一開始在舞台上表現就贏得網友讚賞，她開心直說：「謝謝大家喜歡，笑納了！」感恩道：「覺得自己很幸運，畢竟當演員很多年，沒想過有機會能上大舞台。」郭書瑤在第二次公演中，與鄭妮可（Nicole）、孫夏鈴（Suni）、靳夢佳帶來「絕霧」舞台，穿上改良式旗袍，高衩一路開到腿根，辣翻全場。

郭書瑤也開心表示，在宿舍中居然有幸與自己出道曲「HONEY」原唱鄭妮可同住一個房間，大讚對方：「讓我見識到了工作狂的另一種境界，鏡頭前的她不一定會表現出來，但關掉鏡頭下的她超認真。」又提到：「我準備要入睡了，她拿出了自己的工作本，上面寫滿了舞台相關的內容，轉頭看我沒睡，就跟我討論怎麼樣讓表演更好，完全不藏私的教我如何讓自己的表現進步。」

在二公後被淘汰，郭書瑤表示：「但能參與到這節目，已經很滿足了」，提到浪姐舞台的背後，有一群龐大的工作人員們在辛勤的為節目努力，只為成就最好的舞台，覺得很感動。