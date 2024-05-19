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搜尋自己帳號卻出現一堆冒牌貨… 吳彥祖喊話「各地阿祖」：收手吧

娛樂新聞組／即時報導
吳彥祖搞笑喊話各地的「盜版吳彥祖」。(取材自微博)
吳彥祖搞笑喊話各地的「盜版吳彥祖」。(取材自微博)

知名港星吳彥祖不久前在社群平台轉發一張店名為「吾燕煮鍋燒」的招牌照，笑翻一票網友。近日，他又在抖音上搜尋自己的帳號，沒想到竟出現一堆帳號都有「吳彥祖」三個字，卻沒有一個是他自己的帳號。他搞笑呼籲各地的盜版吳彥祖「收手吧」。

吳彥祖5月18日在抖音PO出第一則短視頻，只見畫面中的他不停滑手機，在抖音搜索介面查「吳彥祖」三個字，希望找到自己的帳號。不料，搜索結果卻是一大堆的「冒牌吳彥祖」，包括：「漠河吳彥祖」、「魯木齊吳彥祖」、「杭州吳彥祖」、「三沙吳彥祖」、「76歲吳彥祖」、「小小吳彥祖」，甚至還有「禿頭吳彥祖」，讓正牌吳彥祖哭笑不得地問，「如果你們都是吳彥祖，那我是誰呢？」。

隨後，吳彥祖引用電影「新警察故事」中的台詞，喊話「各地阿祖」們「收手吧！」讓網友看了笑翻天。

有不少網友表示，看不出來男神吳彥祖竟然這麼幽默，有人搞笑地說，「你是吳彥祖，那我是誰」、「成龍收手吧，因為外面全是吳彥祖」、「要不你叫香港吳彥祖吧，咱們井水不犯河水」，還有人說，「長得帥還會玩梗，這誰不心動」、「你這麼帥，不像吳彥祖」。

據了解，許多網友自認帥氣不輸藝人，所以會在居住地後冠上藝人姓名，於是形成吳彥祖喊話「盜版吳彥祖收手吧」的搞笑事件。

抖音 盜版 香港

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