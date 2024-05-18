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被爆「夜會兩女」…馮紹峰喊假 狗仔4連問回嗆

娛樂新聞組／綜合報導
馮紹峰（左圖）撇夜會兩女，狗仔回嗆（右圖）。（取材自微博）
馮紹峰（左圖）撇夜會兩女，狗仔回嗆（右圖）。（取材自微博）

男星馮紹峰與女星趙麗穎合作電影「西遊記女兒國」、電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」傳出緋聞，認愛、結婚，育有一子，但婚姻維持3年最終於2011年離婚。而近期他被狗仔「劉大錘」爆料「馮紹峰夜會兩女」，指他和兩女吃飯後，各別乘車／開車回馮紹峰家，暗指兩女疑在馮紹峰家中過夜。

狗仔曝光所拍影片後，馮紹峰工作室回應：「假，別給哥編故事了」。然而狗仔看到回應後回嗆「那句話是假？」，並質問：「車不是你的？家不是你的？司機不是你的？還是你跟這兩個女生真的不認識？」而一旁人表示可能真的不認識，但他再指據他所知，女生所開的大G是馮紹峰的車，直言：「不認識能開他的車？」

而在看到狗仔爆料與馮紹峰方的回應，有網友認為馮紹峰「目前單身」，評狗仔「你管人家那麼多幹什麼」，也有網友看狗仔回嗆了，直言：「就喜歡你這種質問，快錘啊」，還有人評論「馮本就花心」，但認為馮紹峰單身，有緋聞也沒什麼問題。

不過，也有網友表示，「終於不用擔心他和穎寶復婚了，謝謝你，第一次這麼感謝狗仔」、「好爸爸人設塌的太快」、「某些人私生活糜爛又不負責任，還整天營造好爸爸君子人設」。

馮紹峰與小9歲的趙麗穎離婚，兩人並未交惡，不時被拍到一家三口同框畫面，母親節馮紹峰還發文「三個愛心+三朵玫瑰花」，一直有不少粉絲希望兩人有朝一日能復婚。

馮紹峰工作室回應：「假，別給哥編故事了」。(取材自微博)
馮紹峰工作室回應：「假，別給哥編故事了」。(取材自微博)

緋聞 趙麗穎 母親節

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