成龍攜手張藝興 運用AI技術寫「傳說」

定檔海報，三位主角身著古裝在沙場中騎馬衝鋒。（取材自微博）

電影「傳說」16日發布定檔海報，將於7月12日上映。據悉，本片延續「神話」的奇幻冒險主題，成龍、張藝興、娜扎、李治廷將帶領觀眾從神秘詭譎的現代考古現場穿梭到萬馬奔騰的古戰場。

新快報報導，定檔海報中，三位主角身著古裝在沙場中馭馬衝鋒，「年輕」成龍飾演漢軍將領趙戰，手持長劍；張藝興飾演青年將軍華峻，身騎白馬彎弓搭箭；娜札飾演夢雲公主，高綁馬尾一身黑袍，策馬向前。三人身陷戰場的危機之中，一場殊死搏鬥即將展開。

片中，成龍聯合「黃金搭檔」導演唐季禮，與「成家班」成員—曾多次獲得金像獎、金馬獎最佳動作設計獎的動作指導何鈞一起，聯手設計了很多打鬥場面。從萬馬奔騰的戰場上烽火狼煙戰馬嘶鳴，到幾位主角在密林冰川 等地展開廝殺的生死對決刀箭錚錚，經典的成龍動作風格和熟悉的港式動作設計，此番都將一一呈現。

這將是成龍近年來動作場面最多、最大、最令人驚嘆的一次回歸。同時，「青年將軍」張藝興的騎射功夫，「雪山俠女」娜扎的瀟灑劍舞等場面，都是在三人共同指導下完成的。

據報導，本片拍攝的許多重要場景都在新疆 取景，電影中千軍萬馬的壯闊場面，全部採用真馬、真景、真人實拍。除有萬馬奔騰的大場面，片中還有諸如「飛身上馬」、「馬上側身射箭」、「馬下藏身」等高難度騎馬打鬥的動作。