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稱「被人花錢抹黑」… 楊冪父親力挺女兒新劇 曬評分數據反遭質疑

娛樂新聞組／即時報導
楊冪主演電視劇「哈爾濱1944」，演技再受質疑。(取材自微博)
楊冪主演電視劇「哈爾濱1944」，演技再受質疑。(取材自微博)

大陸知名女星楊冪主演的電視劇「哈爾濱1944」與電影「火鍋」接連仆街，讓她口碑大跌。楊冪的父親「休閒小林哥」站出來力挺女兒，並曬出電視劇評分數據，結果反而惹來更大爭議。

楊冪父親在微博發文，大讚「哈爾濱1944」是一部好作品，「只要你真的認認真真的看過了。你了解了歷史…在這個劇裡故事才可以看到精彩。現在數據都岀來了。那些花錢幹壞事的也有夠不著的地方吧。哈哈哈。為全劇的工作團隊按讚。加油。網路不是法外之地。報應會來的」。

這段文字引起不少網友議論，有人稱讚，「楊冪演的很好，只和自己比，挑戰自我」、「要當楊冪一輩子的觀眾」，但也有人吐槽，「有錯的人往往要求別人反思，怪不得楊冪演技十年如一日的差」、「你女兒需要更強的團隊更專業的人」。

而「休閒小林哥」曬出的數據，其中兩張是外網電視劇評分，表示有40%的用戶打了滿分10分，評分一夜之間從7分上漲到了7.2分，但「哈爾濱」的主要受眾在中國國內，國外觀看量少之又少，數據參考價值恐怕不高。

據悉，「哈爾濱1944」目前豆瓣評分為６.4，網播熱度並沒有破萬，楊冪在劇中的演技也一度遭到網友質疑。

楊冪 微博

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