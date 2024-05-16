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假分手？舊情復燃？楊洋、王楚然被發現穿情侶裝

娛樂新聞組／綜合報導
王楚然(圖)和楊洋被發現穿上同款不同色的T恤。(取材自微博)
王楚然(圖)和楊洋被發現穿上同款不同色的T恤。(取材自微博)

中國人氣男星楊洋去年和王楚然合作電視劇「我的人間煙火」，之後爆出熱戀，但三個月後兩人傳出分手消息，一度讓不少粉絲大嘆可惜。近日，楊洋現身機場時，被眼尖網友發現，他身上的T恤王楚然也有同款，於是懷疑兩人舊情復燃，但也有人說他倆其實是假分手。

當天，楊洋穿了一件白色T恤現身貴州機場，有網友發現，王楚然在4月就有發過同款衣服的照片，只是她穿的是黑色。兩人穿情侶裝的消息傳出後，相關話題在網上不斷延燒。

經網友整理發現，近期包括許光漢、奚夢瑤、迪麗熱巴等人都曾穿過同款T恤，推斷應該只是人氣款式，還稱「這些人難道都是情侶嗎？」要大家別想太多。

據悉，楊洋被傳與王楚然合作「我的人間煙火」擦出愛火，不僅被拍到住在同一間酒店，還遭網友流出一起去滑雪的親密照，不過三個月後傳出分手。

另外，楊洋日前官宣了三部新作品，包括「凡人修仙傳」、「雨霖鈴」、「援軍明日到達」，有網友打趣，「楊洋不只給了我當頭一棒，而是一棒接一棒」。

其中，「援軍明日到達」是歷史類型的大製作戰爭電影，總共投資5億人民幣（約6900萬美元），參演人數破2000。而楊洋在預告中穿軍裝駕馬，英姿煥發的模樣，帥翻網友。

王楚然和楊洋(圖)被發現穿上同款不同色的T恤。(取材自微博)
王楚然和楊洋(圖)被發現穿上同款不同色的T恤。(取材自微博)

投資 迪麗熱巴 許光漢

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