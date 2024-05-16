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甩婚變醜聞 王力宏傳加入「歌手」開唱當救兵

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏傳出將加盟「歌手2024」，引發網友熱議。(取材自微博)
王力宏傳出將加盟「歌手2024」，引發網友熱議。(取材自微博)

綜藝節目「歌手2024」近日回歸，打出真唱不修音直播模式，連歌后那英都緊張到做噩夢，最後更只拿下第三名成績，前兩名皆為外國歌手。網友於是高喊節目組邀請「國家隊」等級歌手上台，其中韓紅等人表示願意「請戰」。但近日，網傳有兩位新歌手加入，據稱是王力宏、杜德偉。消息一出，立刻登上熱搜。

「歌手2024」播出後，掀起極高討論度，全網沉浸在「搖人」助陣的氛圍之中，不少知名歌手紛紛被點名。但王力宏的名字一出現，立馬成為網友議論焦點。不少人抱持懷疑態度，稱「背負婚姻醜聞的他，節目組能否接納嗎？」但也有不少人樂觀其成，讚他「有這個實力」、「應該能帶來驚喜」。

眾所周知，王力宏和李靚蕾2019年開始鬧離婚，導致王力宏人氣暴跌，不過隨著時間過去，他的口碑漸漸回升，王力宏曾在演唱會上公開喊話，「你們比我還要了解這件事情，但那都不是我」。

消息並指出，王力宏將於5月底正式登場節目。

而之前「請戰」掀起話題的韓紅，也有了新動作，據稱她主動聯繫了節目組，但目前節目組尚未想出如何安排她這個大咖。

此外，另有網友爆料，第二期「歌手」將有來自台灣的黃宣和杭蓋樂團加盟，甚至連歌單都已流出。

對此，不少網友不看好，紛紛吐槽，「這倆是誰，這真的沒有劇本嗎？ 」、「別成為下一個二手玫瑰」。後續發展尚待觀察。

王力宏 李靚蕾

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