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開直播抱怨「演員工作辛苦」 人氣男星被吐槽：不想幹可以退圈…

娛樂新聞組／即時報導
魏哲鳴曾演過許多電視劇，粉絲不少。(取材自微博)
魏哲鳴曾演過許多電視劇，粉絲不少。(取材自微博)

曾演過「完美先生和差不多小姐」、「山河令」、「賀先生的戀情不忘」等多部熱播劇的大陸演員魏哲鳴，近年來吸粉不少，但人紅是非多，近日，有博主扒出魏哲鳴曾在直播間抱怨「演員工作辛苦」，引起網友議論。

從直播畫面中可見，魏哲鳴抱怨演員這個工作很辛苦很累，要從早上出工到很晚才回來，連個午睡時間都沒有。他還說，一般工作下午6點就下班了，但是演員不行，演員得幹到晚上11點、12點，不如普通人。

針對魏哲鳴的言論，不少網友吐槽「不知好歹」、「得了便宜還賣乖」、「不想幹可以退圈」、「要不我和你換工作」。

雖然魏哲鳴在直播最後講了一句「這是演員應該承擔的」，但還是沒有得到廣大網友諒解。

據悉，魏哲鳴是播音主持專業出身，早年當過男團，但團體沒紅，後來他考上北京的公務員，負責廣播電視信號傳輸、發射相關的工作，還結了婚。但魏哲鳴當了三年的公務員後，覺得這不是他要的，就離職再戰娛樂圈，期間也離了婚。。

據悉，抱怨過演員這行辛苦的藝人不只魏哲鳴，女星林允也曾發文抱怨，忙到一天只能睡七、八個小時，而且這麼累還會失眠。這番話被網友吐槽，，一天睡七、八個小時還嫌少，現實中很多普通的打工人，根本睡不到這麼長時間，賺得還不如演員的零頭多。

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