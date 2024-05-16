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胡歌重回「繁花」拍攝地 網驚呼：「寶總」回黃河路視察了…

娛樂新聞組／即時報導
胡歌(右)與央視主持人任魯豫在上海黃河路大飯店前合影。(取材自微博)
胡歌(右)與央視主持人任魯豫在上海黃河路大飯店前合影。(取材自微博)

由香港知名導演王家衛執導，胡歌、唐嫣、馬伊琍、辛芷蕾等大咖演員主演的電視劇「繁花」，在今年年初播出後，創下高口碑、高收視，引起極大反響。近日，有網友在社群平台上曬出偶遇胡歌重回「繁花」拍攝地「至真園」的照片，讓不少網友沸騰了，不人紛紛直呼「夢回『繁花』」。

從照片中可見，胡歌與央視主持人任魯豫站在上海黃河路大飯店前合影，兩人笑容滿面，狀況非常好。該網友還配文，「寶總是回黃河路視察了嗎，本人真的好高好帥」。據悉，胡歌疑似在錄製任魯豫的訪談節目「卓爾不凡」。

看了照片後，不少網友直呼，「寶總果然是黃河路最有腔調的男人」、「寶總在黃河路打卡，讓我們感受到了現實的美好」、「寶總果然走到哪裡都是焦點」、「也太幸運了吧，我也想偶遇寶總」。

此外，胡歌和高圓圓主演的電影「走走停停」，近日曝光首支長預告「老鐵想發光」，該片講述胡歌飾演的大齡青年吳迪在人生的十字路口中決定返鄉與家人共同生活，進而引發了一系列啼笑皆非的故事。

預告片從吳迪自認為「很有想法」、「大器晚成」的自述展開，跟隨著自帶詼諧感的黑白鏡頭，一個極具喜劇人特質的返鄉青年形象躍然在觀眾眼前。有網友說，很期待看到不一樣的胡歌。

胡歌 繁花 馬伊琍

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