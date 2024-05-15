白宇帆「繁城之下」扮捕快拿高分雪恥 人氣看漲

白宇帆(上)、寧理主演古裝劇懸疑劇「繁城之下」。(圖／緯來育樂台提供)

29歲中國男星白宇帆出道5年，以電視劇「我在他鄉挺好的」和周雨彤組「亦辰不染CP」暴紅，主演的古裝懸疑劇「繁城之下」更獲得豆瓣開評8.5的評價，人氣持續看漲，他自認或許還有不足之處，但所展現的已是這個年齡能做到的最好表演，「10年後回頭看，我沒有什麼遺憾或後悔的事，我覺得夠了。」

白宇帆、寧理、向涵之、劉怡潼主演「繁城之下」，該劇以明朝萬曆年間一連串離奇命案為引，講述眾多小人物在命運岔路中的抉擇故事，劇中，白宇帆飾演年輕小捕快「曲三更」，當一直信任的師傅「冷捕頭」(王策飾)離奇死亡後，接連發生凶案，他攜手典史宋辰（寧理飾）加上衙門裡的同伴深入調查，意外揭開塵封20年懸案。

儘管在演藝圈發展，白宇帆自認是「小人物」，看到「曲三更」這個角色，就覺得非自己莫屬，直言演出「繁城之下」，「第一次改變表演方式，希望是一個沒有表演的表演，就為了讓白宇帆與曲三更融合在一起」，連老戲骨寧理也誇讚他「故意抹掉主角光環，努力貼近角色，讓人感受到他的真誠」。