我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

李亞鵬爆欠薪10個月 網轟：還有臉直播

娛樂新聞組／綜合報導
李亞鵬遭指控拖欠工資長達10個月、不給員工交社保。(取材自微博)
李亞鵬遭指控拖欠工資長達10個月、不給員工交社保。(取材自微博)

男星李亞鵬又惹爭議了。這次，他被認識20多年的好友指控拖欠工資長達10個月、不給員工交社保。不過，當事人李亞鵬似乎未受爆料影響，淡定上線發布茶葉相關視頻，還說要在17日開直播賣貨，有網友吐槽，「這是欠錢欠出經驗了嗎」？

這次公開爆料的網友，是李亞鵬多年好友，據稱，他在2000年當雜誌主編時，認識了李亞鵬，他曾幫李亞鵬編過一本書，兩人成為朋友。2018年，李亞鵬邀他加入自己的網路公司，「他的抖音帳號是我鼓動做的，最開始的團隊也是我找的我朋友，免費拍攝、剪輯、製作，開始直播賣貨賺錢了，就把人家換了」。

該網友並附上多張與李亞鵬的聊天紀錄截圖，指稱李亞鵬從2019年就開始欠員工薪水，甚至繳不出員工社保。網友也提到，自己幫李亞鵬墊了不少錢，但只要提到錢，對方都不回應；在2022年幫員工討要薪水後，李亞鵬也不再回覆他的訊息或電話。

該網友直言，他知道關於李亞鵬的事情太多，打算來開個系列，還問網友想了解什麼。

李亞鵬的欠債爆料，讓不少網友憤怒極了，「欠錢不還有臉繼續裝作沒事人一樣直播」、「提到還錢就選擇性失明？」還有人喊話李亞鵬趕緊把打工人的錢還了。

對此，李亞鵬隨後也發文道歉，稱自己記不住欠對方多少錢，但想了想確實還差6萬(人民幣，下同)元左右補償，下班前一定會解決。同時他表示經過這一年多的努力，補償金基本已發放了90%多，他會繼續努力。

據了解，曾與天后王菲有段婚姻的李亞鵬，2015年因投資失利欠下巨債，被法院強制執行4000萬。還為此傳出，李亞鵬在直播中痛哭表示，已經還了10多年的債，但還是有未還完的債務。

投資 抖音 王菲

上一則

銀幕男神也愛修修臉 「肯尼」萊恩葛斯林臉膨 小班疑拉皮

延伸閱讀

4千萬人民幣沒還… 李亞鵬又爆欠薪10月 但他仍淡定做「這件事」

4千萬人民幣沒還… 李亞鵬又爆欠薪10月 但他仍淡定做「這件事」
王菲動態惹關注 送男星花籃上熱搜

王菲動態惹關注 送男星花籃上熱搜
王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了

王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了
李亞鵬妻直播曬全家福 喊繼女「嫣妹」稱是好姐妹

李亞鵬妻直播曬全家福 喊繼女「嫣妹」稱是好姐妹

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00
李連杰難得發出夫妻合照。(取材自微博)

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

2024-05-12 00:21
BLACKPINK成員Jennie去年傳出入住首爾最貴住宅區漢南洞高級別墅區 UN Village。(圖／擷自instagram、翻攝自seoro architects)

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

2024-05-10 09:29

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…