華晨宇「日出演唱會」火了 連官媒也稱讚

華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

近日，人氣歌手華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，刷爆了網路，成為全民熱議焦點。連「人民文娛」也稱讚，這場演唱會成為了娛樂圈的一個傳奇故事。

華晨宇火星 演唱會煙台站是他第一次在海邊開唱，起初，社群媒體 上不少人質疑凌晨3時開唱只是噱頭，沒想到華晨宇真的帶來了一場日出演唱會。他也成為了中國首個在海邊開日出演唱會的歌手。

據了解，為了這場日出演唱會，華晨宇特意創作了一首長達15分鐘的新歌「向陽而生」，歌詞唱道，：「那太陽閃耀依舊，照亮胚胎照亮墓碑，隨無數生命漂流，向陽而生」。

演唱會現場，華晨宇和數萬名觀眾一起迎日出，當「向陽而生」唱畢，他激動地說，「我們真的做到了，我們真的把太陽給唱出來了！」

這場演唱會不僅讓歌迷們沉浸在曼妙音樂之中，更在社群媒體上引發熱烈討論。

網友們紛紛發表看法，有人稱讚華晨宇的音樂才華和舞台表現力，有人感嘆這場演唱會的創意和浪漫，還有人表示因為演唱會感受到了生活的美好和希望。知名樂評人盧世偉則評價，「有創意，被震撼到」。

連「人民文娛」也對這場演唱會給出高度評價，稱讚是演出創新與當地文旅雙向奔赴。

據悉，華晨宇自2013年參加湖南衛視「快樂男聲」並獲得年度總冠軍出道以來，便憑藉獨特的音樂風格和嗓音吸粉無數。如今更成了中國首個在海邊開日出演唱會的歌手。