林俊傑演唱會爆退票風波 觀眾花135元「連螢幕都看不到」

林俊傑演唱會爆出「退票」風波。(取材自微博)

「金曲歌王」林俊傑去年展開巡演，日前來到山東濟南，不過，有大批觀眾花了980元人民幣(約135美元)買門票，座位卻被安排到欄杆後面，完全看不到林俊傑本人，就連大屏幕都看不到，氣得在會場大喊「退票」、「換座」。該事件一直到演唱會結束都沒有得到解決。

王姓女網友發文表示，她是林俊傑歌迷，花了980元在大麥網購買了一張林俊傑濟南演唱會的門票，結果到現場才發現，座位旁有一排很高的鐵欄杆，擋住了主舞台，連凳子都是壞的。當時找現場工作人員解決，但直到演唱會結束也沒人出面。

從網上流出的視頻可見，演唱會從內場和看台都有大喊退票的，開場之前喊得很大聲，開場後不久，內場又喊了一次。

網友紛紛吐槽，「自己買的內場票，一晚上都沒找到林俊傑在哪兒」、「這種欄杆位置有必要開嗎」、「韭菜割得太狠」。

但也有網友表示，「主辦方已經給出解決方案了還在那喊退票也是服了」、「一個體育場位置開搶票前，就有座點陣圖告訴大家位置各有不同，都是隨機的，接受不了請不要購票」。

對此，售票方大麥網回應，如果觀眾可以證實座位有視線遮擋的問題，消費者可提供相關證據和訂單相關資料，他們會向主辦方山東有朋文化發展有限公司進行反饋，並以此核實結果決定是否退票。