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戲說從頭／張國立、王剛、張鐵林 鐵三角10度重聚「老傢伙」

娛樂新聞組／綜合報導
電視劇「老傢伙」是「鐵三角」張國立、王剛、張鐵林第十次合作。（取材自微博）
電視劇「老傢伙」是「鐵三角」張國立、王剛、張鐵林第十次合作。（取材自微博）

中國電視劇「老傢伙」近日開播，「鐵三角」張國立、王剛、張鐵林第十次合作，這次將帶領觀眾領略不一樣的老年生活。而知名女主持人周濤也加盟該劇，挑戰出演集霸道、理智於一身的女總裁，據悉，這是她參與的首部電視劇。

新快報報導，2000年起，張國立、王剛、張鐵林合作出演影集影集「鐵齒銅牙紀曉嵐」，逐漸成為觀眾心目中「鐵三角」的組合。 20多年來，他們屢次合作，成為認知度頗高的「初代螢幕男團」。這次在電視劇「老傢伙」中，他們也迎來第十次螢幕合作，在全新的框架和人物關係下，延續「鐵三角」的嬉笑日常，同時呈現一個又一個真實鮮活的老年故事，讓觀眾既有熟悉感，又有新鮮感。

當人生進入下半場，如何才能活得精采？「老傢伙」以肖長慶（張國立飾）、孫前程（王剛飾）、陳新城（張鐵林飾）組成的「鐵三角」為例，講述了老年生活的另一種模樣。

報導指出，肖長慶、孫前程、陳新城三位性格迥異的「老傢伙」，在各自的人生中操勞打拚了一輩子，退休後終於湊在一起，克服各自困難，直面人生下半場，共同創辦了一個溫暖的養老社區。社區裡，有形形色色的老人和千姿百態的人生，也有啼笑皆非的情境和溫暖感人的故事。劇中，「鐵三角」歡笑不斷，也麻煩不斷，不過三個「老傢伙」總能找到對策：他們齊心協力幫助牛大媽找回被騙的房子；幫助徐大媽解決家庭糾紛……養老中心在各種困難中逐漸運作起來，「鐵三角」在為一個個老人解決難題的同時，也在這過程中不斷成為更好的自己。

老人的晚年生活是當今人人關注的社會熱點，「老傢伙」的選材無疑地自帶熱度。而影集本身也透過肖長慶、孫前程、陳新城三人，詮釋積極健康的老齡觀，反映出中國銀髮一族從「老有所養」到「老有所學、老有所樂、老有所為」的精神轉變。他們的故事向大眾證明：年齡從來不是限制，每個老年人都可以活出自己的精彩，成為那個想成為的自己。

此外，知名主持人周濤也將加盟該劇，挑戰出演集霸道、理智於一身的女總裁，與「鐵三角」上演對手戲。這是周濤參與的首部電視劇，本身就自帶看點：一個優雅、知性的主持人，會在電視劇作品中呈現出怎樣的表現？她的「跨界」讓不少觀眾期待。

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