我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

李連杰罕見曬恩愛 62歲愛妻利智「消瘦一圈」網驚呼：認不出來

娛樂新聞組／綜合報導
李連杰(左)相隔4年曬出與老婆利智的合照。（取材自Instagram）
李連杰(左)相隔4年曬出與老婆利智的合照。（取材自Instagram）

性感女星利智自從20多年前嫁給武打巨星李連杰後，幾乎淡出演藝圈，當起全職家庭主婦，鮮少公開露面。近日，李連杰罕見在社交平台公開兩人合照，只見62歲的利智消瘦不少，讓不少網友驚呼：不說是利智還真認不出來，但也有人說她看上去精神不錯，美貌依舊。

身材姣好的利智曾是當年的亞姐冠軍，外型出色的她，曾被作家倪匡讚為「五十年難得一見的美女」。1999年，利智和李連杰結婚，之後生下兩個女兒，她從此專心在家相夫教子，獨留李連杰繼續在電影圈打拚。但很多粉絲都對當年風情萬種的利智念念不忘。

近日，李連杰被發現帶著妻女到尼泊爾禮佛，久未公開露臉的利智程為網友關注焦點，只見她剪了一頭俐落短髮，戴著眼鏡，整個人瘦到下巴都尖了，讓不少網友一時認不出來，甚至懷疑那不是利智。「62歲利智近照」話題也隨之登上熱搜。

只見李連杰寫道，「January and February in Nepal」，原來這是他在今年1月、2月間在尼泊爾參拜的照片，據悉，這也是李連杰相隔4年再度於Instagram曬出與老婆的合照，兩人雖然打扮樸素，但恩愛如昔，羡煞不少網友。

李連杰

上一則

珍妮佛巡演售票慘 被轟自我包裝

下一則

昔玉女歌手金瑞瑤 自爆最難忘母親節

延伸閱讀

第29度登頂聖母峰 尼泊爾雪巴人刷新自己保持的世界紀錄

第29度登頂聖母峰 尼泊爾雪巴人刷新自己保持的世界紀錄
李連杰罕見曬夫妻合影 62歲利智近況曝光…網驚呼：認不出

李連杰罕見曬夫妻合影 62歲利智近況曝光…網驚呼：認不出
李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00
BLACKPINK成員Jennie去年傳出入住首爾最貴住宅區漢南洞高級別墅區 UN Village。(圖／擷自instagram、翻攝自seoro architects)

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

2024-05-10 09:29

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光