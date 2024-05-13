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馮紹峰母親節發文「愛心+花」網猜：想復合趙麗穎？

娛樂新聞組／綜合報導
馮紹峰發文祝所有的母親節日快樂。(取材自微博)
馮紹峰發文祝所有的母親節日快樂。(取材自微博)

一年一度的母親節剛過，不少明星趁著佳節上傳和媽媽的合照，而中國知名藝人馮紹峰也發文，「祝所有的母親節日快樂」，他還特意配上了三個愛心和三朵玫瑰花的表情包。有網友解讀，馮紹峰應該是在向前妻趙麗穎喊話，期待一家三口團聚，相關訊息引起網友熱議。

眾所周知，馮紹峰和趙麗穎因戲生情，在2018年10月16日、趙麗穎31歲生日時，曬出結婚證。隔年3月，兒子想想出生，組成三口之家。不過，2021年4月，兩人官宣離婚，震驚不少網友。

離婚後的兩人並未交惡，並不時被拍到一家三口同框畫面，但更多的是兩人各自帶娃。例如，馮紹峰日前就被拍到前往參加兒子學校的運動會。

當天，馮紹峰化身超級奶爸，全程呵護兒子，甚至單膝跪地變成「人肉椅子」，讓兒子坐在了自己的大腿上休息。這個貼心舉動得到不少網友讚聲。

有眼尖網友發現，五歲的想想像極了媽媽趙麗穎，不僅有著相同的圓臉和小嘴，就連神態都很相似。

看到馮紹峰發的三個愛心和三朵玫瑰花，有不少網友喊話兩人復合，但也有人認為，此舉只是例行公事，沒有其他意思。

馮紹峰在運動會上充當兒子的「人肉椅子」。(取材自微博)
馮紹峰在運動會上充當兒子的「人肉椅子」。(取材自微博)

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