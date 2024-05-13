中國藝人「歌手2024」慘輸 需國家隊？韓紅：我請戰

韓紅願意上「歌手2024」，並主動發文「請戰」。(取材自微博)

綜藝「歌手2024」日前開播，兩位外國歌手包辦前兩名，那英位居第三位。不少網友表示，這季節目中外歌手實力差距過大，希望節目組能邀請「國家隊」等級歌手上台。目前，韓紅、彭佳慧、袁婭維、Alin等歌手已紛紛發文，表示願意「請戰」。

「歌手2024」主打國際化陣容，且首次採用直播模式播出，挑戰歌手Live功底，主打「真唱不修音」。就連歌后那英都表示，為此連續幾個晚上做噩夢，「一直夢到自己全是『車禍』」。

比賽當晚，那英果然出現聲音發緊，甚至抖嘴、滿頭冒汗現象，直到後半段才回歸正常狀態，讓不少網友直呼「從未見過如此局促的那英」。

不少網友為那英獨撐局面感到心疼，也擔心中外歌手實力懸殊，於是開始「在線搖人」支援，歌壇老將韓紅的評論區瞬間淪陷，林志炫、袁婭維、彭佳慧、鄧紫棋 、李佳薇等人也被網友點名。

鄧紫棋直播間當晚湧進上百萬人，紛紛向她喊話去「歌手」踢館，讓鄧紫棋哭笑不得，「我當然知道發生了什麼，但是我在開演唱會啊」。林志炫則說，「直播的形式一直是我所追求的，麻煩一定要繼續辦下去，我明年來」。

而韓紅則發文「報名」節目，並配文，「我是中國歌手韓紅，我請戰」。彭佳慧、袁婭維、紀敏佳等歌手也表態願意支援。