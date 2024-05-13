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蘇有朋開唱遭怪人闖入 50歲「逆齡心法」：管住嘴邁開腿

記者許晉榮／即時報導
蘇有朋近期舉辦名為「在多重宇宙遇見你」巡演。(圖／鵲兒喜娛樂經紀提供)
蘇有朋近期舉辦名為「在多重宇宙遇見你」巡演。(圖／鵲兒喜娛樂經紀提供)

從小虎隊成員跨界專業演員，蘇有朋近期還參與中國綜藝節目「披荊斬棘」大玩「多重宇宙」掀起滿滿回憶殺。去年底他更將出道35年的經驗搬上歌手舞台，舉辦名為「在多重宇宙遇見你」巡演，從深圳開始，一路轉移上海及北京等10多個城市開唱，跨世代的經典歌曲，一次完整穿越重現，他開心表示：「致過去那些閃閃發光的青春！」

首次舉辦大型巡演，蘇有朋舉凡歌單設計、舞台及視覺內容呈現全都親力親為，包括每個「多重宇宙」橋段環節也都是他細心籌劃，他表示：「從小虎隊到戲劇演員時期甚至『披荊斬棘的哥哥』或擔任電影導演，都是集體創作才有的成績，也成就了我人生每一個階段的亮點，這些造成的影響力無與倫比，也是我想以『多重宇宙』為主題向這些情懷致敬的另一個重大意義！」

50歲的蘇有朋，外表幾乎凍齡，他也透露個人的6字訣「逆齡心法」，「管住嘴、邁開腿」，自我要求甚高的他更在聲音與體態管理上嚴格控管訓練，還邀來歌唱老師上課進行聲音開發及聲帶肌肉耐力訓練，他說：「透過老師反覆訓練，讓我在聲音與音域開發的能力，收穫很多！」

此外，蘇有朋私下也花大量時間雕塑體態，1周2到3次重訓+心肺運動，飲食控制也把握「少量多餐」、「忌油跟甜」、「微水煮」、「輕澱粉」等4大原則，讓他體態維持數十年如一日，提及自己「抗老」秘招？自嘲「蘇6歲」的他笑說：「心態幼稚吧！保持天真的幼稚，自然能保持年輕吧。」

蘇有朋也在北京站攜手「披荊斬棘」的哥哥蘇見信組成「雙蘇兄弟」逗陣嗨，信「客隨主便」變身「多重宇宙」中的搖滾黑天鵝為蘇伴舞！不按牌理出牌的信在蘇有朋唱到小虎隊時期的夯歌「星星的約會」時，竟穿著舞者造型衣服現身，混在舞群中的他因人高馬大特別突兀，眼尖歌迷當場識破，蘇特別點名：「剛剛好像有個怪人闖到舞台上，請導演組確認一下！」隨後信二次登場回歸搖滾歌手身分高唱「告別的時代」，也為演唱會掀起另一波高潮。

蘇有朋近期舉辦名為「在多重宇宙遇見你」巡演。(圖／鵲兒喜娛樂經紀提供)
蘇有朋近期舉辦名為「在多重宇宙遇見你」巡演。(圖／鵲兒喜娛樂經紀提供)
信在蘇有朋演唱會上，回歸搖滾歌手身分高唱「告別的時代」。(圖／鵲兒喜娛樂經紀提供...
信在蘇有朋演唱會上，回歸搖滾歌手身分高唱「告別的時代」。(圖／鵲兒喜娛樂經紀提供)

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