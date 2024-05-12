我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

郭品超20年凍齡不老 為愛下跪斷手筋

記者陳慧貞／綜合報導
郭品超、新生代女星張淼怡主演「偷得將軍半日閒」。(取材自微博)
郭品超、新生代女星張淼怡主演「偷得將軍半日閒」。(取材自微博)

郭品超、新生代女星張淼怡主演古裝劇「偷得將軍半日閒」日前開播，劇中張淼怡不是中箭就是被下毒還遭刑求，讓她苦笑說：「日常傷痕累累，這王妃不好當。」，兩人真實年齡相距21歲，但郭品超的健碩體格、逆齡顏值、深情依舊的眼神，令觀眾驚呼與20年前相比並無太大變化，大讚「感覺像是喝了防腐劑」。

劇中，郭品超、張淼怡詮釋高冷戰神遇上軟萌王妃求愛，從意外婚約到宿命相守，展開又甜又虐的故事，讓觀眾跟著冒粉紅泡泡，播出後迴響不俗，成為近期話題古裝愛情喜劇。

25歲的新生代女星張淼怡在大一時獲選成為電影「紅樓夢之金玉良緣」中的林黛玉，開啟表演之路，去年因主演校園青春劇「當我飛奔向你」受到關注，這次在「偷得將軍半日閒」裡延續純愛少女的直球追愛戲路，卻不是遭下毒就是中箭。

郭品超也不輕鬆，劇中為救出面臨危險的張淼怡，甘願自斷手筋、廢了雙腳，情感爆發的他也終於說出「她是我的親人，我深愛著她，在我心中她是最好的。」等動人深情話語。

張淼怡、郭品超在劇中有不少甜蜜互動，花絮中還能見到導演充當兩人吻戲的「動作指導」，細膩地調整完兩人的姿勢後，在他們身旁直喊「吻！吻！吻！吻！」比誰都心急的模樣相當逗趣。

出道以來演過不少甜寵劇的張淼怡受訪時笑說：「我自己也很愛嗑我劇中的CP，一有空就會上網看網友們的討論，他們會把我們演戲時沒有想到的點串在一起剪輯成影片，看起來又更甜、更好嗑了，這點我覺得真的很厲害。」

上一則

春晚變魔術頻頻出包 事隔3個月…劉謙首露面回應

下一則

觀影說劇／「猩球4」飆罵髒話 美女主角坦言好玩

延伸閱讀

53歲珍妮佛康納莉凍齡 「每個年紀都美」

53歲珍妮佛康納莉凍齡 「每個年紀都美」
65歲古典美人邱于庭 不愛濾鏡、不要美顏

65歲古典美人邱于庭 不愛濾鏡、不要美顏
陳曉東凍齡30年維持帥氣 雕磨體態不吃白飯

陳曉東凍齡30年維持帥氣 雕磨體態不吃白飯
巴西男網紅凍齡有方 57歲被誤認為27歲 去夜店被擋

巴西男網紅凍齡有方 57歲被誤認為27歲 去夜店被擋

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他