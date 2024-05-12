郭品超20年凍齡不老 為愛下跪斷手筋

郭品超、新生代女星張淼怡主演「偷得將軍半日閒」。(取材自微博)

郭品超、新生代女星張淼怡主演古裝劇「偷得將軍半日閒」日前開播，劇中張淼怡不是中箭就是被下毒還遭刑求，讓她苦笑說：「日常傷痕累累，這王妃不好當。」，兩人真實年齡相距21歲，但郭品超的健碩體格、逆齡顏值、深情依舊的眼神，令觀眾驚呼與20年前相比並無太大變化，大讚「感覺像是喝了防腐劑」。

劇中，郭品超、張淼怡詮釋高冷戰神遇上軟萌王妃求愛，從意外婚約到宿命相守，展開又甜又虐的故事，讓觀眾跟著冒粉紅泡泡，播出後迴響不俗，成為近期話題古裝愛情喜劇。

25歲的新生代女星張淼怡在大一時獲選成為電影「紅樓夢之金玉良緣」中的林黛玉，開啟表演之路，去年因主演校園青春劇「當我飛奔向你」受到關注，這次在「偷得將軍半日閒」裡延續純愛少女的直球追愛戲路，卻不是遭下毒就是中箭。

郭品超也不輕鬆，劇中為救出面臨危險的張淼怡，甘願自斷手筋、廢了雙腳，情感爆發的他也終於說出「她是我的親人，我深愛著她，在我心中她是最好的。」等動人深情話語。

張淼怡、郭品超在劇中有不少甜蜜互動，花絮中還能見到導演充當兩人吻戲的「動作指導」，細膩地調整完兩人的姿勢後，在他們身旁直喊「吻！吻！吻！吻！」比誰都心急的模樣相當逗趣。

出道以來演過不少甜寵劇的張淼怡受訪時笑說：「我自己也很愛嗑我劇中的CP，一有空就會上網看網友們的討論，他們會把我們演戲時沒有想到的點串在一起剪輯成影片，看起來又更甜、更好嗑了，這點我覺得真的很厲害。」