上戲博士複試名單 驚見36歲林更新

知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

近日，一張上海戲劇學院2024年博士研究生（申請-考核制）考生複試名單在網上流傳，36歲知名男演員林更新名字赫然在列，報考專業為戲劇影視表演創作。澎湃新聞從知情人士處獲悉，名單上的「林更新」確為觀眾熟悉的知名男演員林更新，並非重名考生。

瀟湘晨報報導，上海戲劇學院招生辦工作人員回應：「就是（明星）本人。」工作人員告訴記者： 「每一位考生都是一樣，不會有特殊對待，複試都是會按照正常流程去錄取。」

澎湃新聞報導，名單發布於5月9日，林更新申請的是專業學位。考生依導師研究方向，依「申請考核制」考生初試成績由高到低依序排序，依不高於1:3進入複試。

注意事項中顯示，進入複試的申請考核制考生還須參加「業務課二」（筆試）和複試面試，同等學力考生還須參加加考科目；複試面試預計於6月上中旬進行。其中，林更新即須參加同等學力加試。

此外，根據該校2024年3月18日發布的2024年招收攻讀博士學位研究生招生簡章（申請考核），報考條件須符合：已獲碩士學位或博士學位的人員；應屆碩士畢業生（最遲須在博士錄取當年入學前取得碩士學位）；取得學士學位後在所報考學科專業領域內工作6年以上（含6年，從獲得學士學位之日算起到博士研究生錄取當年入學之日），並達到與碩士畢業生同等學力的人員。

此外，根據該招生簡章，該學位學制為4年，在校學習年限3-6年，學習方式為全日制。

根據公開消息，林更新畢業於上海戲劇學院話劇影視表演專業本科。曾演出「步步驚心」、「軒轅劍之天之痕」、「楚喬傳」、「同桌的你」、「狄仁傑之神都龍王」等影視作品。