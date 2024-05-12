那英唱錯、楊丞琳走音 「歌手」撕下華語樂壇遮羞布？

中國綜藝節目「歌手2024」第一期實力差太多，網友狠酸像「草莓音樂節大戰葛萊美獎」。（取材自微博）

中國綜藝節目「歌手2024」10日開播後引起網友廣大迴響，節目有別以往事前錄播，本季改為直播模式。雖然看點十足，卻也讓不少藝人真實唱功原形畢露。央媒中新網就狠批，「『歌手』無修音直播，撕下內娛遮羞布」。

「歌手」第一期，兩名外籍歌手Chante Moore(美國)、Faouzia(加拿大)位列前二，那英唱錯排名第三，楊丞琳 走音倒數第二，海來阿木墊底。全網嘩然，一片歎息。

網友狠酸七個人參加了七個不同的節目，像「草莓音樂節大戰葛萊美 獎」；紛紛點名林俊傑、鄧紫棋 等實力派救場。鄧紫棋11日直播間湧來上百萬人喊她去「歌手」踢館，逼得鄧紫棋回應：「我當然知道發生了什麼，但是我在開演唱會啊」。

鐵肺歌后鄧紫棋被網友點名去「歌手」救場。（取材自微博）

中新網評論，華語樂壇不是技不如人，但多數歌手對科技過度依賴。曾有音樂製作人透露，很多音綜上聽到的作品都是修過的，「不修沒辦法聽」。這位製作人稱，某演員錄歌兩天後，質問為何不修音，認為死磕錄製是在「浪費成本」。還有音樂人直言，一些歌手在棚裡只要是錄出來的素材，能修就行，根本不會「浪費時間」去反覆打磨，甚至會有金主提出「不要摳那麼細，能修就行了，不然請來的藝人不唱了」。

評論總結，在拍戲靠配音，拍照靠精修，唱歌靠修音的「流量漩渦」裡，參加「歌手」的勇氣仍值得鼓勵。