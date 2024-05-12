我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

舊金山「台灣文化節」湧萬人同樂 名廚展示台味美食

那英唱錯、楊丞琳走音 「歌手」撕下華語樂壇遮羞布？

世界新聞網／輯
中國綜藝節目「歌手2024」第一期實力差太多，網友狠酸像「草莓音樂節大戰葛萊美獎」。（取材自微博）
中國綜藝節目「歌手2024」第一期實力差太多，網友狠酸像「草莓音樂節大戰葛萊美獎」。（取材自微博）

中國綜藝節目「歌手2024」10日開播後引起網友廣大迴響，節目有別以往事前錄播，本季改為直播模式。雖然看點十足，卻也讓不少藝人真實唱功原形畢露。央媒中新網就狠批，「『歌手』無修音直播，撕下內娛遮羞布」。

「歌手」第一期，兩名外籍歌手Chante Moore(美國)、Faouzia(加拿大)位列前二，那英唱錯排名第三，楊丞琳走音倒數第二，海來阿木墊底。全網嘩然，一片歎息。

網友狠酸七個人參加了七個不同的節目，像「草莓音樂節大戰葛萊美獎」；紛紛點名林俊傑、鄧紫棋等實力派救場。鄧紫棋11日直播間湧來上百萬人喊她去「歌手」踢館，逼得鄧紫棋回應：「我當然知道發生了什麼，但是我在開演唱會啊」。

鐵肺歌后鄧紫棋被網友點名去「歌手」救場。（取材自微博）
鐵肺歌后鄧紫棋被網友點名去「歌手」救場。（取材自微博）

中新網評論，華語樂壇不是技不如人，但多數歌手對科技過度依賴。曾有音樂製作人透露，很多音綜上聽到的作品都是修過的，「不修沒辦法聽」。這位製作人稱，某演員錄歌兩天後，質問為何不修音，認為死磕錄製是在「浪費成本」。還有音樂人直言，一些歌手在棚裡只要是錄出來的素材，能修就行，根本不會「浪費時間」去反覆打磨，甚至會有金主提出「不要摳那麼細，能修就行了，不然請來的藝人不唱了」。

評論總結，在拍戲靠配音，拍照靠精修，唱歌靠修音的「流量漩渦」裡，參加「歌手」的勇氣仍值得鼓勵。

鄧紫棋 楊丞琳 葛萊美

上一則

星二代基因複製爸媽？ 妮可、派楚子女都是高人

下一則

王菲動態惹關注 送男星花籃上熱搜

延伸閱讀

王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了

王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了
「歌手2024」全程直播 那英緊張忘詞 楊丞琳氣息變亂

「歌手2024」全程直播 那英緊張忘詞 楊丞琳氣息變亂
「歌手2024」楊丞琳飆高音挑戰直播 結果出爐倒數第2名

「歌手2024」楊丞琳飆高音挑戰直播 結果出爐倒數第2名
「歌手2024」搞直播 A咖嚇到不敢來、那英頻做噩夢

「歌手2024」搞直播 A咖嚇到不敢來、那英頻做噩夢

熱門新聞

宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00

超人氣

更多 >
社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多

社安生活補助金「資格放寬」未來津貼可能更多
林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他
甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味
穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除

穿制服客串成人影片、伸手揉女網紅胸部 員警警徽露餡遭開除
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他