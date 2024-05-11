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「歌手2024」楊丞琳飆高音挑戰直播 結果出爐倒數第2名

記者梅衍儂／即時報導
楊丞琳在「歌手2024」飆高音。(取材自微博)
楊丞琳在「歌手2024」飆高音。(取材自微博)

中國歌唱節目「歌手2024」本季看點之一是現場直播，10日那英、楊丞琳、汪蘇瀧等歌手上陣挑戰，由於是直播完全沒有修音空間，就連身經百戰的那英都緊張到唱錯歌詞，楊丞琳更是被網友指氣息不足、太過緊張，導致沒發揮好，最終排名倒數第二

楊丞琳穿著嫩黃色禮服、唱著代表作「帶我走」，除了重新編曲，更加入管弦樂團，氣勢相當磅礡。不過唱到「刻在心中拍打著脈搏」時，她大秀拉長音高音，網友指她氣息瞬間變亂、中氣也不足，有人認為她選錯歌，歌曲本身太難、重新編曲編得不好，但也有人覺得這就是她自己的歌，「歌手不就是要把難唱的歌唱得好嗎」，最後拿下第6名，僅贏過海來阿木。

楊丞琳在「歌手2024」飆高音。(取材自微博)
楊丞琳在「歌手2024」飆高音。(取材自微博)

楊丞琳在節目中分享參賽心得，直言首集演出有遺憾，「這種遺憾是表現很好的人會覺得『只有這一次，這種感覺，沒有辦法再獲得一次』， 也有人覺得還有很多地方可以再更好，但是沒有機會。這個遺憾無論好不壞，也是節目帶給我們很好的養分，希望接下來的舞台，讓自己不遺憾」。

那英則唱自己的代表作之一「默」，唱將如她也緊張到唱錯歌詞，將「深海裡」唱成「深海底」，網友直呼「沒看過這麼緊張的那英」，那英拿下第三名，第一名則是美國歌手香緹摩爾（Chante Moore）。

楊丞琳在「歌手2024」首集表現受網友熱議。(取材自微博)
楊丞琳在「歌手2024」首集表現受網友熱議。(取材自微博)

楊丞琳

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