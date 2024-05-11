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劉嘉玲巴黎曬素顏 梁朝偉街頭吃漢堡

娛樂新聞組／綜合報導
看完名畫，兩對夫妻檔在公園吃漢堡、餵鴿子。（取材自微博）
看完名畫，兩對夫妻檔在公園吃漢堡、餵鴿子。（取材自微博）

影帝梁朝偉近日到歐洲拍攝新片「Silent Friend」，趁有空檔他與太太劉嘉玲以及法籍越南裔的電影導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔一同到巴黎欣賞畢卡索名畫，兩位夫人都素顏上陣，四人之間的互動非常可愛。

劉嘉玲在微博曬出他們夫妻與陳英雄夫婦約會的日常。只見，梁朝偉和陳英雄眼光被畢卡索作品吸引住，搖頭晃腦比劃著，二位女性則一臉帶著微笑看見迷戀造型藝術的另一半。

梁朝偉和陳英雄是同年齡人，今年都62歲，香港01報導，陳英雄曾在1995年跟影帝梁朝偉合作電影「三輪車夫」，該片更勇奪威尼斯最佳影片金獅獎，而兩人的友誼延續至今近30年。

四人除了欣賞名畫，還到公園的長椅邊吃漢堡邊愜意地餵鴿子，不過四人中唯獨劉嘉玲沒有吃，可見她為了維持身材，非常嚴格控制飲食。這次聚會，58歲的她全然素顏，皮膚雖有些暗黃，卻沒有下垂、皺紋，狀態相當不錯，沒素顏的她少了霸氣多了溫柔，網友稱讚：「感覺不化妝或淡妝更年輕漂亮」。

外傳梁朝偉閒來無事會特意飛巴黎餵白鴿，而早前他對此坦言：「對，曾經有過。（真的買張機票餵完就回來？）對。」

梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。...
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

梁朝偉 畢卡索 越南

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