劉嘉玲巴黎曬素顏 梁朝偉街頭吃漢堡

看完名畫，兩對夫妻檔在公園吃漢堡、餵鴿子。（取材自微博）

影帝梁朝偉 近日到歐洲拍攝新片「Silent Friend」，趁有空檔他與太太劉嘉玲以及法籍越南 裔的電影導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔一同到巴黎欣賞畢卡索 名畫，兩位夫人都素顏上陣，四人之間的互動非常可愛。

劉嘉玲在微博曬出他們夫妻與陳英雄夫婦約會的日常。只見，梁朝偉和陳英雄眼光被畢卡索作品吸引住，搖頭晃腦比劃著，二位女性則一臉帶著微笑看見迷戀造型藝術的另一半。

梁朝偉和陳英雄是同年齡人，今年都62歲，香港01報導，陳英雄曾在1995年跟影帝梁朝偉合作電影「三輪車夫」，該片更勇奪威尼斯最佳影片金獅獎，而兩人的友誼延續至今近30年。

四人除了欣賞名畫，還到公園的長椅邊吃漢堡邊愜意地餵鴿子，不過四人中唯獨劉嘉玲沒有吃，可見她為了維持身材，非常嚴格控制飲食。這次聚會，58歲的她全然素顏，皮膚雖有些暗黃，卻沒有下垂、皺紋，狀態相當不錯，沒素顏的她少了霸氣多了溫柔，網友稱讚：「感覺不化妝或淡妝更年輕漂亮」。