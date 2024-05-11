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詐騙廣告盯上劉德華 讓他2個月6千萬美元飛了

記者林士傑／綜合報導
形象正面的劉德華屢屢遭到不肖業者盜用肖像。（圖／台灣映藝提供）
形象正面的劉德華屢屢遭到不肖業者盜用肖像。（圖／台灣映藝提供）

62歲的劉德華（華仔）甫宣布啟動「今天…is the Day」全新巡演，近日被爆和老婆朱麗倩做人成功，剛透過官方網站表示對於猜測新聞均抱持不回應的心態，這回特別澄清「還沒有」。身為天王的他一舉一動備受關注，且在華人界享有超高知名度，導致肖像屢遭不肖業者盜用，單這兩個月即被侵權22次，特別發表聲明呼籲大家別受騙。

劉德華因形象正面，在廠商及粉絲心中深獲喜愛，但其與所屬公司對於代言精挑細選，卻成為許多不肖業者眼中的大肥羊，去年其經紀公司接連發表超過80封聲明函，鄭重表明並無授權給相關業者，並強調：「有關劉德華先生的代言資訊，僅由本公司及本公司控股公司「映藝控股有限公司」官網為指定對外發送管道，本公司會對上述侵犯德華先生肖像權、姓名權、名譽權、知識產權等民事權益的行為進行調查並保留法律追訴權利。」

業者仍學不乖，像是華佗福星膳食湯館、益體康養生酒、谷馳智能床墊、旦春安溪鐵觀音、地道農民醬油、青汾酒、羊城洗衣粉、百科仕智能手表、迪韻全屋定製、三晉農谷坊多元全谷營養雜糧麵、美之達藍芽耳機、麥智星醫護級紙尿褲、禮醫生國藥健康砭貼袪濕穴位貼…等等皆為虛假代言廣告。

若以先前網路資料顯示，劉德華的單支代言酬勞約9千萬台幣，22支盜用廣告即損失約6千萬美元，金額相當驚人，但是讓他更痛心的是粉絲恐因此受騙，每每遇到盜用事件，並立即透過官方網站澄清，希望粉絲提高警惕。

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