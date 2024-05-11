「歌手2024」搞直播 A咖嚇到不敢來、那英頻做噩夢

那英說，得知「歌手2024」是直播形式時，相當驚嚇。(取材自微博)

湖南衛視音樂競技綜藝「歌手2024」日前在長沙正式啟動，那英、楊丞琳 、汪蘇瀧、二手玫瑰、海來阿木以及Faouzia以首發歌手身分齊齊亮相，據悉，該節目今年最大的變化是將以直播形式播出。不過。有網友質疑來賓咖位縮水，製片人洪濤表示，很多歌手根本不敢來。

「歌手2024」最終亮相的陣容中，由那英領銜中國歌手參賽，而海外歌手只有知名度並不高的凡席亞(Faouzia)以及香緹摩爾(Chante Moore)，此前被傳的庾澄慶、林宥嘉等人皆未出現，有網友質疑歌手「咖位不足」。

對此，節目總製片人洪嘯曾多次在受訪時感慨，每年的歌手邀約相當困難，不少人都對參賽表示出謹慎和拒絕的態度。「歌手2024」大膽改變先前錄播模式，打出12場直播Live秀，但也因此讓不少歌手不敢參與。

連歌壇大姐大那英也說，剛接到「歌手2024」邀請時很驚喜，但得知是直播形式時，變成了驚嚇，「一直做噩夢，夢裡全是演出車禍」。不過那英也表示，歌手就算出現演出車禍，也是有魅力的現場，所以她「來都來了，就玩一把心跳」。

歌手汪蘇瀧表示，之前許多音樂綜藝都是美化過的，很精緻，而直播的魅力在於瑕疵和真實。

據悉，為了能在首場直播中表現出色，那英也拿出近些年的代表作「默」出戰，可見用心。