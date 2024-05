馮德倫一句話問倒川普 網民：你在另一個層次

馮德倫受邀出席川普晚宴。(取材自Instagram)

現年49歲香港 男神馮德倫日前受邀到美國參與Web3論壇,還到美國前總統川普 (Donald Trump)的私人別墅參加晚宴,沒想到他竟把川普問倒了,對方還急忙請智囊團解圍。

馮德倫近年進軍國際,曾監製兼執導吳彥祖主演的美國AMC劇「荒原」(Into the Badlands),及執導Netflix劇「五行刺客」(Wu Assassins)前兩集,成為國際級影人。馮德倫早前積極投入元宇宙的應用,近日受邀到川普位在佛州 的一場私人晚宴,他興奮地在社交平台貼出兩人同框照。

馮德倫還在上載身處川普私人別墅時拍下的影片,只見川普正在台上發言,坐在前排的他發問「Can we only use Bitcoin for purchase?(我們可以只用比特幣購物嗎?)」沒想到川普需要求助旁邊「智囊團」,馮德倫隨後把鏡頭快速轉向自己,並露出得意的微笑。他還在影片下留言:「受邀參加Donald Trump在Mar-a-Largo舉行的NFTs(非同質化代幣)收藏晚宴,我問了他一個需要幫助回答的問題」。

影片一出,網民紛紛大嘆:「WOW,導演SO COOL」、「讓美國變得偉大」、「我的天哪,你在另一個層次」。

正當馮德倫在美國出席晚宴,老婆舒淇也忙著在北京出席時尚品牌Bottega Veneta(BV)活動,身為代言人她穿著2024早秋系列成衣,濕髮搭配深V黑色洋裝,美豔中又透出些俏皮,網友大讚「舒淇48歲狀態好驚人」。