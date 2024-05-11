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潘瑋柏胖到脖子消失 謝金燕瘦出腋下黑洞

娛樂新聞組／綜合報導
潘瑋柏變胖的照片在網路上瘋傳。(取材自微博)
潘瑋柏變胖的照片在網路上瘋傳。(取材自微博)

43歲男歌手潘瑋柏和有「中國最美空姐」稱號的宣雲（Luna）結婚3年，去年11月在峇里島補辦婚禮。近來他在中國展開巡迴演唱會，不料卻因為身材走樣意外引發熱議！

網友搞笑將潘瑋柏工作室的P出的瘦圖寫成「南京場」，而發胖的原版圖則稱做「蘇州場」...
網友搞笑將潘瑋柏工作室的P出的瘦圖寫成「南京場」，而發胖的原版圖則稱做「蘇州場」。(取材自微博)

噓！星聞報導，潘瑋柏近日在蘇州舉辦演唱會，有眼尖網友發現，他在南京場時還有明顯下顎線，不料到了蘇州場時脖子與下巴乍看之下緊黏在一起，而變胖的潘瑋柏也因為視覺緣故舞技略顯笨拙。粉絲們事後紛紛在微博笑說：「裡面穿羽絨內膽了嗎？」、「來香港吧，現在這款比較吃香」、「他嘴怎麼這麼饞」、「他的脖子呢？在名字裡」、「這不是潘瑋柏，這是潘瑋厚」、「女媧：說好了哦，名字裡面有脖身體就沒有了哦」、「看看隔壁棚的汪東城，這就是結婚跟沒結婚的區別」。

對此，潘瑋柏則在微博發文，慶祝成都演唱會6秒鐘賣完，還自嘲說道：「感謝大家對潘瑋『厚』的厚愛，六秒售完！感謝你們最厚實的支持，我渾厚的說聲感恩」幽默回應也笑翻許多網友。

謝金燕抬手露出腋下，被網友說看像「凹出大黑洞」。(取材自微博)
謝金燕抬手露出腋下，被網友說看像「凹出大黑洞」。(取材自微博)

相對於潘瑋柏的發胖，現年49歲台灣金曲歌后謝金燕激瘦也遭網友說「不好看」。謝金燕在IG曬出多張錄製「乘風破浪2024」（浪姐5）的側拍照，只見本來就有纖細身材的她似乎更瘦了一點，其中一張抬手露出腋下的照片，被網友說看像「凹出大黑洞」。

粉絲留言：「太瘦了，不好看。要再增重三公斤啦！」謝金燕則回應：「有努力吃，不過工作量實在太大來不及補……」被回應的粉絲隨後又提醒：「加油吃，努力吃！有年歲後，身體真的要有點肉，免疫力才會強喔！」

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