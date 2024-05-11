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葉蒨文39年前美照出土 歌手文章衝後台合照她嚇到

記者梅衍儂／即時報導
文章（右）當年領獎，是葉倩文頒獎給他。(翰森娛樂提供)
文章（右）當年領獎，是葉倩文頒獎給他。(翰森娛樂提供)

資深歌手文章日前到新加坡欣賞林子祥、葉蒨文的演唱會，對於當年葉蒨文頒獎給自己，感到十分難忘，他特地到後台和2人合照，她還嚇了一跳問他：「你怎麼會在！」

文章回憶當年順利獲得「金嗓獎」最佳新人獎，就是從張菲和葉蒨文手中接下獎座，這件往事深藏心中，難以忘懷，因此他早早買好票，直說在台下當了歌迷，除了有親切感，也多了幾分回憶。

1983年底，文章在東京工作，尚未踏進唱片圈時就喜歡林子祥的歌，他說：「當時回家路上不斷重複聽的是他的『誰能明白我』。」當文章正猶豫是否要回台灣唱歌，想到「誰能明白我」的歌詞，從中獲得勇氣，讓他毅然決然回台北發展。

對於這次欣賞林子祥演唱會，文章說：「林子祥年過七旬，演唱仍然游刃有餘，而葉蒨文的活力一再給我無形的鼓勵。」3人在後台留下珍貴合照，文章問葉蒨文是否還記得當年頒獎一事，她驚訝說：「天啊你還記得！」文章事後有感而發表示：「看他們表演，自己也超想在台灣的舞台上開唱，我現在才剛要開始另外一段『音樂路』，就為我自己加油吧！」

文章新專輯「致青春」記錄不同印記的過往回憶，力邀崔軾玄、蕭煌奇、梁凡、張家誠、林從胤五大製作人聯手打造，傳遞首首溫暖動人的歌曲，實體專輯預計6月發行。

文章（中）去新加坡看林子祥（左）和葉倩文演唱會，開心到後台合照。(翰森娛樂提供)
文章（中）去新加坡看林子祥（左）和葉倩文演唱會，開心到後台合照。(翰森娛樂提供)

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