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「歌手2024」全程直播 那英緊張忘詞 楊丞琳氣息變亂

娛樂新聞組／即時報導
那英在「歌手2024」被指「緊張到發抖」還忘詞。（取材自微博）
那英在「歌手2024」被指「緊張到發抖」還忘詞。（取材自微博）

中國大陸最新綜藝「歌手2024」一開播就吸引了大量網友關注，相關詞條頻上熱搜，那英被指「緊張到發抖」還忘詞，楊丞琳則緊張到「氣息變亂、高音硬拖」；其中「那英緊張」直衝榜一。

綜合大陸媒體報導，該節目首次採用「全程直播」、不修音方式播出，讓演出經驗豐富的那英在此前的節目發布會上都直呼「嚇了一跳」。那英在首輪中演唱全新改編版的「默」，網友發現她很緊張，不僅嘴巴都在抖，還有忘詞的狀況，將「深海裡」唱成「深海底」。節目結束後，那英回應了自己「緊張」上熱搜，她表示，作為一個好歌手就應該有緊張度和對舞台的敬畏。對於網友喊話「葉赫那拉不能輸」，那英則回應「要不你上台試試」。

楊丞琳則選唱代表作「帶我走」，並且重新編曲以展現高音。但網友指她唱到「刻在心中拍打著脈搏」拉長音高音時，氣息瞬間變亂，緊張氛圍完全藏不住，「感覺嗓子都沒開，高音硬拖」，反倒是後面沒有改編的地方，表現正常許多，網友表示：「感覺為了那個高音，表情緊張了大半首，然後一唱完那個整個人都活了」、「感覺很努力很盡力了，但瑕疵聽得一清二楚」。

「歌手2024」首輪排名美國歌手香Chante Moore第一，加拿大歌手Faouzia第二，那英位居第三，第四至第七名分別是：汪蘇瀧、二手玫瑰、楊丞琳、海來阿木。當被問到拿第三名的感受，那英表示：「拋開她們（第一第二名）之後，我也是第一」，「我有上升空間，我特別享受」。同時，她為自己這次舞台表現打90分。

關於排名倒數第二，楊丞琳表示：「我個人覺得是有遺憾的，但是我覺得直播這種直播的美就會有遺憾，這種遺憾是表現很好的人會覺得，就只有一次這種感覺沒有辦法再獲得一次，也有人覺得還有很多地方可以再更好，但沒有機會了。有遺憾的，希望接下來的舞台讓自己不遺憾。」

汪蘇瀧對於排名第四很滿意「進可攻，退可守」。被問及選擇一首大家不熟悉的新歌，會不會擔心影響排名，他表示原來也擔心過，「但是我覺得今天的表現我自己沒有什麼遺憾，也不會覺得沒有表現好。我覺得把這樣一首新歌唱好，已經是非常榮幸了！」

楊丞琳在「歌手2024」緊張到「氣息瞬間變亂」。（取材自微博）
楊丞琳在「歌手2024」緊張到「氣息瞬間變亂」。（取材自微博）

楊丞琳 加拿大

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