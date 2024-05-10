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洪金寶認了鬧翻星爺20年 「不想評價」這個人

記者陳建嘉／綜合報導
洪金寶正式承認與周星馳鬧翻20年。（本報資料照片）
洪金寶正式承認與周星馳鬧翻20年。（本報資料照片）

周星馳是傑出的演員、導演，近期專注幕後工作，而他的行事作風也與一般人有異，與影壇大哥大洪金寶合作「功夫」時，請對方擔綱武術指導，但僅到一半就因為鬧翻不歡而散，讓周星馳改找袁和平救火，近期洪金寶宣傳新片「九龍城寨之圍城」，也正式承認此事，而再被問到對周星馳的看法，更直接用「不想評價」4個字回應。

洪金寶近期接受「文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk」YouTube訪問時，再度被問到這件事。主持人文雋提到，當初曾有一個說法，是因為上海蚊子太多，讓洪金寶被叮到受不了，所以跑回香港，意外周星馳不滿。洪金寶只承認當時是「一去無回頭」，是回香港看醫生，「接著他(周星馳)叫不用我回來拍了」。接著文雋再追問他對周星馳的評價，洪金寶只說：「不想評價」，隨後還一直補充「是很不想」，足見已相隔20年之後，2人關係依舊很差。

到最後，洪金寶所負責的動作設計，僅有開場斧頭幫大戰三大高手，以及三大高手互相切磋的場面都是由他設計，大概是整部電影的五分之一，雖然最後由袁和平擔綱武術指導，不過周星馳仍將洪金寶的名字擺入工作人員名單。

周星馳。（取材自微博）
周星馳。（取材自微博）

周星馳 香港 哥大

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