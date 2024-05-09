宋茜攜手周渝民 守護瓷器傳承

「另一種藍」由宋茜、周渝民主演。（取材自微博）

由宋茜、周渝民主演的非遺文化劇「另一種藍」近日開播。有別於傳統職場都市劇，影集聚焦當下返鄉創業青年困境，聚焦千禧年瓷器文化的守護與傳承，以期打破社會桎梏，為現代年輕人找到迷途出口與拚搏之路。

新快報報導，「另一種藍」講述在大城市打拚的陳小滿（宋茜飾）為攢夠入股家族瓷器企業的資金省吃儉用，卻因接連失業返回家鄉。此時，陳小滿的上司柯岩（周渝民飾）遭遇前所未有的挫折，決定來到御窯，尋求隱居於此的投資 界傳奇人物的幫助。兩人的再次相遇，讓他們的命運因瓷器交織在一起，共同開啟各自的創業之路。

據報導，開播預告中，北漂6年的陳小滿被突然辭退，無奈選擇回到景德鎮，歸鄉之旅卻不是預期的寧靜；親人反對，姊弟嫌隙，手藝生疏都讓她對返鄉決定產生懷疑，但窯火燃燒，熱愛不滅，陳小滿對初心的堅守，對實現做瓷夢的信念，讓她決定放手一搏，從頭再來。

報導指出，宋茜近年來紮根都市劇，飾演了許多職場精英後，在「另一種藍」中飾演了守望初心、堅韌追夢的返鄉女性陳小滿。宋茜的逐夢打拚經歷，為角色增添了立體與溫度。而周渝民在先前作品中的出色演技與魅力，也為柯岩這個創業BOSS注入更多力量與張力。

此外，該劇戲骨雲集，不僅有劉敏濤、黃品沅、師悅玲、侯岩松、郝平、曹磊、董勇等實力派演員坐鎮，還有劉暢、朱顏曼滋、謝興陽、卜冠今、張佳寧等年輕演員加入，將打造立體群像，共同呈現對中國千禧年傳承的守望與當下社會的職場百態。

報導稱，劇中陳小滿、柯岩北漂事業失利，到景德鎮重整旗鼓，在古城文化的滋養下，徐徐展開的慢生活與溫潤亙古的歷史底蘊，讓兩人找到創業方向，重拾希望。同時，怦然心動的愛情在月光與青花煙雨中緩緩升騰。但兩人的突然闖入，也打破了小鎮的寧靜，股權爭奪、資本操作讓陳氏企業和小鎮未來陷入危機。